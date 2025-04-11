索尼又出陰招！部落格文末藏「彩蛋」　再次宣布PS+大漲30%

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼互動娛樂（SIE） 10日在官方部落格揭露 4 月份訂閱制服務「PlayStation Plus」遊戲陣容中，再次宣布服務方案的價格「再次調漲」，甚至不敢直接寫在標題上，只藏在文章的最末段，並提到受到全球市場狀況影響十分抱歉，讓不少網友傻眼，「一直調一直爽」。

一直把台灣當盤子在薛、不斷搞飢餓行銷的索尼，10日又出陰招，在例行的Playstation 部落格文章中「藏彩蛋」，但這顆彩蛋並不是讓人開心的彩蛋，而是偷偷宣布將調漲「PlayStation Plus」價格，甚至是放到八款遊戲的介紹後，並未在文章一開始就直接告訴玩家，標題也無相關資訊揭露，讓不少粉絲憤怒「真的只會玩這種招數！」

對此，這次價格將大漲30％，以基本會員資格就將從198／月元調漲到258／月，就算是12個月定期服務也是大約在30%的漲幅，且索尼最擅長就是在大作推出的時候，在連線服務時強制使用PSN，就是要吸乾所有玩家的荷包。官方也在部落格中揭露原因，「如同世界各地的許多企業，我們持續受到全球市場狀況影響」，最後也補充，本次價格調漲會在6月24日或之後的下一續訂日期生效。不過，任何在4月16日或之後進行的會籍變更，包括提升、降級或加購時間，都會以新價格更新方案。定期服務可隨時變更或取消。