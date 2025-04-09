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新番《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》放送登日本趨勢　星街彗星演唱ED

記者楊智仁／綜合報導

4 月新番《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》是粉絲們春天期待作品之一，其先行劇場版《機動戰士Gundam GQuuuuuuX-Beginning-》日本已開出超過 30 億日圓票房，並於今天 ( 4/9 ) 深夜在日本 30 家聯播網正式放送。動畫開播馬上在推特引發熱烈討論，包含「ジークアクス」、「#GQuuuuuuX」等關鍵字更登上趨勢榜首。

《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》故事描述，女高中生天手讓葉在懸浮於宇宙中的太空殖民地裡過著平靜生活，但在遇到戰爭難民少女涅安後，她被捲入了非法 MS 決鬥競技「戰團對決」中。她化名瑪秋參賽，駕駛著 GQuuuuuuX 每日投身激烈的戰鬥，也正是在這個時期，遭到宇宙軍和警察雙方追緝的神秘 MS「鋼彈」，以及其駕駛員──少年修司出現在她們面前，而世界也將就此迎向新時代。

《機動戰士Gundam GQuuuuuuX》首播後於日本引發話題，由於事前未公開太多劇情簡介，網友們紛紛表示「居然從這裡開始演！」緊接著官方也在 YT 釋出由 hololive 零期生星街彗星獻唱片尾曲〈もうどうなってもいいや〉，影片內充滿著瑪秋與涅安的同居日常，與此同時全新一番賞也跟著解禁。

關鍵字：鋼彈

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