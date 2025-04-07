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在Google上抓寶可夢？英文搜尋藏彩蛋收服151隻初代寶可夢

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢自 1990 年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型媒體 IP 之一，歷經三十多年，這款以收服生物為主軸的系列遊戲與無數大型品牌合作或聯名，近期則是和 Google 展開了合作。

▼在 Google 上抓寶可夢。（圖／翻攝自Google）▲▼抓寶可夢。（圖／翻攝自Google）

若玩家在 Google 搜尋初代 151 隻寶可夢，畫面右下角會出現一顆寶貝球圖示，點擊後便可「捕捉」該寶可夢並將其加入個人專屬圖鑑中，至於如何在 Google 收服全部寶可夢呢，只要將手機版 Google 搜尋語言設定為「英文 ( 美國 )」，緊接著輸入「Pikachy ( 皮卡丘 )」、「Eevee（伊布）」等寶可夢英文名稱，就可以展開自己的抓寶旅程。

當玩家達成特定捕捉數量後將獲得「大師球」作為獎勵，並可用來捕捉五隻關都地區的傳說與幻之寶可夢：急凍鳥（Articuno）、閃電鳥（Zapdos）、火焰鳥（Moltres）、超夢（Mewtwo）、夢幻（Mew）。儘管完成 Google 寶可夢遊戲中 151 隻寶可夢的收集後，並沒有額外的獎勵，不過，整個過程本身就非常有趣，相信一定會喚起老玩家們滿滿童年回憶。

關鍵字：寶可夢

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