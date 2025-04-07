《金牌得主》第二季製作確定...導演嘆困境：人手嚴重不足

記者楊智仁／綜合報導
《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是 1 月動畫強檔之一，以滑冰為主題的動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉由創作鬼才「米津玄師」獻唱增添知名度，第二季也已經確定製作。不過日前，導演山本靖貴在 推特上坦言人手不足，並希望有志之士可以一起加入製作行列。
▼《金牌得主》第二季製作確定。（圖／翻攝自@medalist_PR推特）
《金牌得主》（日語：メダリスト）是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，讓《金牌得主》在本季動畫當中獲得相當高的評價。
《金牌得主》3 月底時宣布第二季製作確定的消息讓粉絲們相當興奮，大家都想看到兩人在冰面上繼續努力成長的過程，不過動畫導演山本靖貴先前推特表示，「第二季製作雖已開始，但動畫師人數仍然不足，第一季時，我們有遇過『剛好是原作粉絲』這樣的幸運參與者，如果你是看過動畫之後想嘗試參與製作的朋友，現在加入我們吧！」該推文短短幾天就來到 400 萬次查看，不少動畫師也都毛遂自薦希望能一起幫助這部人氣作品。
メダリスト2期制作が始まってはいるが、アニメーターが全然足りない????— 山本 靖貴 (@Yasukiti01) April 2, 2025
1期では偶然原作ファンです！ってラッキーもあったけど、アニメを観てやってみたいと思ってくれた人は今からでも参加お願いします！
2期発表したからようやく言えた????#メダリスト#medalist
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