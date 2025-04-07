《金牌得主》第二季製作確定...導演嘆困境：人手嚴重不足

記者楊智仁／綜合報導

《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是 1 月動畫強檔之一，以滑冰為主題的動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉由創作鬼才「米津玄師」獻唱增添知名度，第二季也已經確定製作。不過日前，導演山本靖貴在 推特上坦言人手不足，並希望有志之士可以一起加入製作行列。

▼《金牌得主》第二季製作確定。（圖／翻攝自@medalist_PR推特）

《金牌得主》（日語：メダリスト）是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，讓《金牌得主》在本季動畫當中獲得相當高的評價。

《金牌得主》3 月底時宣布第二季製作確定的消息讓粉絲們相當興奮，大家都想看到兩人在冰面上繼續努力成長的過程，不過動畫導演山本靖貴先前推特表示，「第二季製作雖已開始，但動畫師人數仍然不足，第一季時，我們有遇過『剛好是原作粉絲』這樣的幸運參與者，如果你是看過動畫之後想嘗試參與製作的朋友，現在加入我們吧！」該推文短短幾天就來到 400 萬次查看，不少動畫師也都毛遂自薦希望能一起幫助這部人氣作品。