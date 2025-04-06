ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀　女主化身鬼面展開復仇

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂於去年直播節目中確定將會推出《羊蹄山戰鬼》，近日官方更新了 PlayStation頁面，透露了更多關於遊戲的背景設定以及遊戲內容。女主Atsu為了家人之死展開復仇之旅，地點定在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山為舞台，其中還會加入「大太刀、鎖鐮、雙刀」等新武器。

▼《羊蹄山戰鬼》將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation Japan）

▲▼《羊蹄山戰鬼》將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation Japan）

根據外媒報導，《羊蹄山戰鬼》於先前公開一些相關資訊，背景是設定在《對馬戰鬼》事件發生的300年後（1603年），故事將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開，玩家將扮演女武者Atsu在家園化為灰燼後重新振作，誓死找尋殺害家人的兇手而展開旅途。

其中每一份賞金都會為她提供旅途所需的資金，就有玩家猜測《羊蹄山戰鬼》可能會採用賞金狩獵機制，女主將會承接工作來賺取遊戲旅途中其他的所需。對此，遊戲創意總監Jason Connell表示，「與《對馬戰鬼》相比，《羊蹄山戰鬼》的開放世界將不再那麼重複，我們以往製作開放世界遊戲都會面臨重複做同樣的事情，因此這次希望平衡這一點，找到獨特的遊玩體驗」。

另一方面《羊蹄山戰鬼》將新增多種遊戲機制，大幅強化遊戲功能，更加入「大太刀、鎖鐮、雙刀」等新武器，此外官方還強調將會呈現一望無際的遼闊開放世界場景，像是「星閃爍與極光相輝映的美麗天空、隨風寫實擺動的植被」等，也說明透過PS5 Pro遊玩時，更能感受到強化效能與視覺效果。

另外值得一提的是，官方把此遊戲定在2025年上市，就有傳言指稱索尼可能在等待由Rockstar所打造《俠盜獵車手6》的發布日期，以確保不會跟《羊蹄山戰鬼》上市對撞， 隨著Take-Two在財報電話會議中明確指出《俠盜獵車手6》會在2025年秋季上市，《羊蹄山戰鬼》或許會在今年夏季發布，敬請期待後續消息。

關鍵字：羊蹄山戰鬼對馬戰鬼索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

推薦閱讀

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑　柯南駕滑板飛越東京高空

《藥師少女的獨語》第二季續播！豪華主題曲一天破百萬觀看

受川普關稅影響...美Switch 2售價恐飆近2萬元　分析師曝關鍵

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀　女主化身鬼面展開復仇

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

《決勝時刻：現代戰域》第三季佛丹斯科回歸　官方喊話：有彩蛋

海洋清潔《Spilled！》獲好評　官方喊「每賣一份就捐款給WDC」

現象級動畫回歸！《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

「柯南」青山剛昌經典作！《真・武士傳YAIBA》新動畫4月放送

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀！

《新楓之谷》x《鬼滅之刃》合作

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

任天堂Switch 2 首次實機亮相！

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

Nintendo Switch 2 台灣價格公開

《真・武士傳YAIBA》動畫4月放送

最新新聞

晴空塔 ✕《名偵探柯南》4月開跑

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

外界憂美Switch 2售價恐飆近2萬元

《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀！

索尼再推《最後生還者2》祭祖

《決勝時刻》第三季佛丹斯科回歸

海洋清潔《Spilled！》獲好評!

《膽大黨》第二季5月全球搶先特映

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

《真・武士傳YAIBA》動畫4月放送

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366