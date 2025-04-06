《羊蹄山戰鬼》加入鎖鏈、雙刀　女主化身鬼面展開復仇

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂於去年直播節目中確定將會推出《羊蹄山戰鬼》，近日官方更新了 PlayStation頁面，透露了更多關於遊戲的背景設定以及遊戲內容。女主Atsu為了家人之死展開復仇之旅，地點定在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山為舞台，其中還會加入「大太刀、鎖鐮、雙刀」等新武器。

▼《羊蹄山戰鬼》將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation Japan）

根據外媒報導，《羊蹄山戰鬼》於先前公開一些相關資訊，背景是設定在《對馬戰鬼》事件發生的300年後（1603年），故事將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開，玩家將扮演女武者Atsu在家園化為灰燼後重新振作，誓死找尋殺害家人的兇手而展開旅途。

其中每一份賞金都會為她提供旅途所需的資金，就有玩家猜測《羊蹄山戰鬼》可能會採用賞金狩獵機制，女主將會承接工作來賺取遊戲旅途中其他的所需。對此，遊戲創意總監Jason Connell表示，「與《對馬戰鬼》相比，《羊蹄山戰鬼》的開放世界將不再那麼重複，我們以往製作開放世界遊戲都會面臨重複做同樣的事情，因此這次希望平衡這一點，找到獨特的遊玩體驗」。

另一方面《羊蹄山戰鬼》將新增多種遊戲機制，大幅強化遊戲功能，更加入「大太刀、鎖鐮、雙刀」等新武器，此外官方還強調將會呈現一望無際的遼闊開放世界場景，像是「星閃爍與極光相輝映的美麗天空、隨風寫實擺動的植被」等，也說明透過PS5 Pro遊玩時，更能感受到強化效能與視覺效果。

另外值得一提的是，官方把此遊戲定在2025年上市，就有傳言指稱索尼可能在等待由Rockstar所打造《俠盜獵車手6》的發布日期，以確保不會跟《羊蹄山戰鬼》上市對撞， 隨著Take-Two在財報電話會議中明確指出《俠盜獵車手6》會在2025年秋季上市，《羊蹄山戰鬼》或許會在今年夏季發布，敬請期待後續消息。