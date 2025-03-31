ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA 6》等480天都沒有新消息　執行長「接近發售會啟動宣傳」

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 的董事長暨執行長 Strauss Zelnick，近日對《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto 6）第二支預告片遲遲未公布的情況做出回應。接受訪問時，Zelnick 被問及遊戲發售日期及高度保密原因，他表示完整行銷活動將會「在接近發售時才啟動」。

▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）▲▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

早在 2023 年 12 月，《GTA6》的第一支預告片就已經引爆網路，但自此之後 Rockstar 與 Take-Two 便幾乎對遊戲內容保持沉默，雖然官方初步定調遊戲將於 2025 年推出，Take-Two 後來在財報電話會議中更明確指出為 2025 年秋季。然而時間不斷流逝，玩家們在等待超過 480 天後依然沒有獲得太多新消息。

接受外媒訪談時，Zelnick 簡要談到《GTA6》尚未公開發售日期的原因，以及工作室對行銷活動的規劃。他表示，《GTA6》是他見過最受期待的娛樂作品，因此 Take-Two 希望「維持這份期待與興奮」，雖然其他競爭對手可能會提前數年就公布發售時程，但 Take-Two 發現「接近上市時才開始釋出行銷素材」是更有效策略。

值得一提的是，不只有玩家在耐心等待，《GTA6》上市也牽動整個遊戲業界。據報導，至少有三家大型遊戲發行商已經準備延後他們的主力遊戲，以避免與《GTA6》正面交鋒。儘管許多粉絲擔心《GTA6》會延後到 2026 年，Zelnick 最新談話顯示，工作室只是選擇在臨近發售時再釋出更多細節。

關鍵字：GTA 6

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

推薦閱讀

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》　網笑：槍比魔法好用

《inZOI》出現「開車撞小孩」嚴重BUG　官方急修正：加強審查

《GTA 6》等480天都沒有新消息　執行長「接近發售會啟動宣傳」

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接　廣瀨大介被喊可愛超害羞

羽生結弦、米津玄師都愛！《金牌得主》動畫第二季製作確定

劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

大宇宣布仙劍「資產交接完成」　最後啟動日期曝光

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄　下周Switch 2有望創新高

12大動畫前進台中動漫節！「排球、咒術、我獨自升級、我推」集結

《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大宇宣布仙劍「資產交接完成」

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

《我獨自升級》第二季完結

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

《GTA 6》等480天都沒有新消息

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

最新新聞

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

《GTA 6》等480天都沒有新消息

《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接

《金牌得主》動畫第二季製作確定

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

大宇宣布仙劍「資產交接完成」

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《我獨自升級》第二季完結

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366