《GTA 6》等480天都沒有新消息　執行長「接近發售會啟動宣傳」

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 的董事長暨執行長 Strauss Zelnick，近日對《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto 6）第二支預告片遲遲未公布的情況做出回應。接受訪問時，Zelnick 被問及遊戲發售日期及高度保密原因，他表示完整行銷活動將會「在接近發售時才啟動」。

▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

早在 2023 年 12 月，《GTA6》的第一支預告片就已經引爆網路，但自此之後 Rockstar 與 Take-Two 便幾乎對遊戲內容保持沉默，雖然官方初步定調遊戲將於 2025 年推出，Take-Two 後來在財報電話會議中更明確指出為 2025 年秋季。然而時間不斷流逝，玩家們在等待超過 480 天後依然沒有獲得太多新消息。

接受外媒訪談時，Zelnick 簡要談到《GTA6》尚未公開發售日期的原因，以及工作室對行銷活動的規劃。他表示，《GTA6》是他見過最受期待的娛樂作品，因此 Take-Two 希望「維持這份期待與興奮」，雖然其他競爭對手可能會提前數年就公布發售時程，但 Take-Two 發現「接近上市時才開始釋出行銷素材」是更有效策略。

值得一提的是，不只有玩家在耐心等待，《GTA6》上市也牽動整個遊戲業界。據報導，至少有三家大型遊戲發行商已經準備延後他們的主力遊戲，以避免與《GTA6》正面交鋒。儘管許多粉絲擔心《GTA6》會延後到 2026 年，Zelnick 最新談話顯示，工作室只是選擇在臨近發售時再釋出更多細節。