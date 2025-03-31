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《劇場版 初音未來》聲優來台粉絲熱情迎接　廣瀨大介被喊可愛超害羞

記者楊智仁／綜合報導

日本高人氣動畫電影《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》於3月28日上映，為了回應台灣粉絲的熱情，官方特別邀請兩位主要聲優：野口琉璃子（聲演星乃一歌）與廣瀨大介（聲演天馬司），親臨MUVIE CINEMAS 台北松仁威秀泰坦影廳與粉絲近距離互動，這場活動吸引超過300位影迷參與，活動中，野口琉璃子與廣瀨大介不僅分享許多電影配音的幕後趣事，還與觀眾進行有趣的問答交流，場面溫馨又充滿歡笑。

▲▼初音未來。（圖／廠商提供）

活動當天，戲院內早已擠滿期待已久的粉絲，當野口琉璃子與廣瀨大介一出場，現場立刻響起熱烈歡迎的掌聲與歡呼聲，兩位聲優也被這股熱情感染，頻頻向台下揮手致意，並以親切笑容配上角色的聲音向粉絲們介紹自己在電影中的名字；說到對台灣的印象時，第一次來台灣的野口琉璃子表示，「聽說台灣食物很好吃，我是抱著大吃大喝的心情來台灣的，接下來想要吃豆花！」廣瀨則表示，「我來台灣兩三次了，中午吃的小籠包真的非常好吃，接下來要去吃友人推薦的蜂蜜蛋糕。」

當兩人被問到自己與角色共同點時，野口琉璃子表示，她與星乃一歌在性格上比較相似，很能理解她的心情，共感度很高，甚至連喜歡的食物都一樣。廣瀨大介還在苦思答案時，台下的粉絲們齊聲大喊「可愛！」連廣瀨自己都不敢置信地大笑回應，「可愛？欸！哈哈哈…」他坦承自己是一個比較容易害羞的人，與天馬司這種陽光角色有很大的不同，但他還是覺得能接演天馬司真的非常開心。

▲▼初音未來。（圖／廠商提供）

關鍵字：初音未來

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