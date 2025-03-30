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劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季動畫自 1 月放送以來，就一直是動漫迷們討論的焦點，其 36 集日前播畢後，官方也隨即宣布第二季 Part 2 將在 4 月 4 日接續播出，同時釋出預告、OP / ED 等眾多情報。

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季在各大冬番動畫排行榜上幾乎每周都名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐步揭曉，劇情也跟著進入高潮，接下來貓貓勢必將踏入更大漩渦之中。日前官方除了確定動畫《藥師少女的獨語》第二季 Part 2  將在 4 月 4 日播出，片頭曲由日本搖滾樂團 Mrs. GREEN APPLE 獻唱〈クスシキ〉，片尾曲則是採用日本三人樂團 Omoinotake 帶來〈ひとりごと〉。

▲▼藥師少女。（圖／翻攝自推特）

日前官方釋出《藥師少女的獨語》第二季 Part 2 預告，影片中回顧了 Part 1 所發生的故事，同時能搶先聽到主題曲片段，不過預告最後一分鐘氣氛急轉直下，更大的動盪即將到來，在眾人的尋找下，貓貓壬氏又將面臨什麼樣的試煉，目前這支 PV 短短一天就超過 120 萬觀看，春天《藥師少女的獨語》絕對還是動漫圈矚目的焦點。

關鍵字：藥師少女的獨語

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