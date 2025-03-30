12大動畫前進台中動漫節！「排球、咒術、我獨自升級、我推」集結

記者楊智仁／綜合報導

春假(4/3-4/6)中部為期4天最大的動漫活動「台中國際動漫節」即將在台中國際展覽館展開，動畫代理公司羚邦也帶領多項受到觀眾歡迎的動畫IP到台中集結，包括《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《怪獸8號》、《藍色監獄》、《【我推的孩子】》、《我獨自升級》、《我想成為影之強者！》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《天官賜福》、《新世紀福音戰士》、《機動戰士鋼彈》與《假面騎士》等，上百種精緻、實用又有創意的周邊商品再加上限量福袋。

羚邦推出《排球少年!!》、《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《我的英雄學院》、《天官賜福》與《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，等六款價格優惠的超值限量福袋，《排球少年!!》內有烏野與音駒隨機一款的吉祥物造型絨毛筆、高級運動襪與購物袋，還有印著「飛べ」的烏野應援大浴巾。《咒術迴戰》的福袋裡有五條悟、夏油傑及家入硝子三人青春校園時光的大壓克力畫板、「領域展開」的冰壩杯、緹花毛巾和雙面設計的五條悟與夏油傑高專的造型方形抱枕。

《【我推的孩子】》圖樣以B小町的絢麗舞台裝為主，推出實用電腦大桌墊、雙面方形抱枕與三位隨機一款的30公分大立牌，造型充滿青春活力。《我的英雄學院》福袋內有綠谷、爆豪與轟覺醒後的30公分隨機一入的大型立牌、帥氣的金屬海報以及綠谷與爆豪雙面設計的方形抱枕，氣場強大、霸氣十足。深受廣大粉絲喜愛的《天官賜福》福袋裡有花城與謝憐的雙面方形抱枕、隨機一款的壓克力色紙與花城的電腦大桌墊，畫風唯美。《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》福袋，福袋裡有穿著學生服與白色長筒絲襪的艾莉同學長形掛軸、雙面設計的方形抱枕與PUNI PUNI的胸部滑鼠墊。

現場還有多款精品、抽抽樂、消費滿額贈，像是《咒術迴戰》兩面宿儺手指抱枕與20吋行李箱的豪華組合，《怪獸8號》角色壓克力立牌，《我的英雄學院》綠谷、爆豪和轟三人覺醒造型的電腦大桌墊，《新世紀福音戰士》3D機甲包系列。