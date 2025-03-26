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UNIQLO寶可夢聯名服飾！皮卡丘、喵喵、耿鬼素描畫風萌翻登場

記者楊智仁／綜合報導

全球服飾零售品牌 UNIQLO 宣布 2025 UT 品牌宣言「Live it up! This is UT!」全新登場，本季UNIQLO 精選來自全球流行文化的最新趨勢與世界級知名藝術作品，成人款以高注目的全新售價帶來豐富多樣圖騰的春夏UT新作，NY POP ART UT 等系列更迎來全新寬鬆中性剪裁，描繪都會潮流風格，提供消費者流行與舒適兼具的設計。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自UQ）

隨著兒童節即將到來，UNIQLO 更推出廣受全球粉絲喜愛的寶可夢超人氣角色，藉由素描畫風與小短句，創意描繪皮卡丘、喵喵、耿鬼、蒼炎刃鬼等各個世代寶可夢的可愛模樣，本次寶可夢UT系列包含成人與童裝款式，讓大小朋友可以一起穿上療癒系萌趣T恤，搭配親子裝造型，共同歡度春日美好時光；除了素描畫風寶可夢 UT 系列，UNIQLO 更精選皮卡丘以及最新動畫作品御三家等主要角色，推出嬰幼兒 UT設計同日驚喜登場，打造萌度爆表的寶寶裝造型。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自UQ）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自UQ）

UT 創意總監河村康輔（Kosuke Kawamura）表示，「消費者即使不熟悉 UT 圖騰的來源背景，但只要覺得圖騰可愛、有型，就能根據當天心情輕鬆搭配穿搭風格。2025 年我們精心挑選來自全球各領域文化藝術象徵，打造能表現各式文化色彩與風格的卓越 UT 系列，希望每個人都能找到自己有共鳴的創意設計。」

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自UQ）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自UQ）

關鍵字：寶可夢

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