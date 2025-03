UNIQLO寶可夢聯名服飾！皮卡丘、喵喵、耿鬼素描畫風萌翻登場

記者楊智仁/綜合報導

全球服飾零售品牌 UNIQLO 宣布 2025 UT 品牌宣言「Live it up! This is UT!」全新登場,本季UNIQLO 精選來自全球流行文化的最新趨勢與世界級知名藝術作品,成人款以高注目的全新售價帶來豐富多樣圖騰的春夏UT新作,NY POP ART UT 等系列更迎來全新寬鬆中性剪裁,描繪都會潮流風格,提供消費者流行與舒適兼具的設計。

隨著兒童節即將到來,UNIQLO 更推出廣受全球粉絲喜愛的寶可夢超人氣角色,藉由素描畫風與小短句,創意描繪皮卡丘、喵喵、耿鬼、蒼炎刃鬼等各個世代寶可夢的可愛模樣,本次寶可夢UT系列包含成人與童裝款式,讓大小朋友可以一起穿上療癒系萌趣T恤,搭配親子裝造型,共同歡度春日美好時光;除了素描畫風寶可夢 UT 系列,UNIQLO 更精選皮卡丘以及最新動畫作品御三家等主要角色,推出嬰幼兒 UT設計同日驚喜登場,打造萌度爆表的寶寶裝造型。

UT 創意總監河村康輔(Kosuke Kawamura)表示,「消費者即使不熟悉 UT 圖騰的來源背景,但只要覺得圖騰可愛、有型,就能根據當天心情輕鬆搭配穿搭風格。2025 年我們精心挑選來自全球各領域文化藝術象徵,打造能表現各式文化色彩與風格的卓越 UT 系列,希望每個人都能找到自己有共鳴的創意設計。」