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AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖！會場直擊神作集結動漫迷天堂

記者楊智仁／日本報導

一年一度日本動畫業界最大展覽 Anime Japan 在上周末正式落幕，作為日本動畫業界的指標，兩天活動共吸引約 15 萬 2400 人入場盛況空前，接下來《ETtoday 遊戲雲》將帶你直擊今年的 Anime Japan 會場狀況。

▼Anime Japan 上周末於日本登場。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Animea Japan。（圖／記者楊智仁攝）

Anime Japan 於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行是相當大的展覽館，本次 Anime Japan 所使用展區目測約有三個南港展覽館 1 樓的大小。東京國際展示場也是歷屆同人展 Comiket 主要會場，其四個倒三角形的建築設計相當有特色，而且在許多動畫中也有出現過，想必動漫迷對此並不陌生。

上周末天日本氣相當情朗，白天約 23 度左右的舒適氣溫也助威著 AnimeJapan 的人氣，兩天活動共吸引約 15 萬 2400 人入場，比去年成長了 115％，值得一提的是相當多外國人到此朝聖，根據官方資料約每 10 人就有 1 人來自海外，從圖片中可以看到沿著海邊的動線大排長龍。

▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）

AnimeJapan 自 2014 年開始舉辦，今年邁入第 12 屆，這次不僅是歷屆最大規模，參展企業也創新高，共有 117 家公司參展，包括 Aniplex、KADOKAWA、TOHO animation 等知名動畫公司，由偶像團體「櫻坂46」擔任活動大使，場內設有相當多人氣作品的大型立牌、模型、周邊、原畫欣賞等各種打卡點及活動。

▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）▲▼Anime Japan。（圖／記者楊智仁攝）

當然說到 AnimeJapan 最大亮點還是舞台活動，主要設有四個舞台「RED STAGE、GREEN STAGE、BLUE STAGE」，以及新設的「WHITE STAGE」，總共舉辦 52 場舞台活動 ( 大部分需要透過抽選才能參加，目測可容納 700 - 1200 人 )，人氣作品如《鬼滅之刃》、《藥師少女的獨語》、《咒術迴戰》、《【我推的孩子】》、《航海王 ONE PIECE》、《Re:從零開始的異世界生活》、《鋼彈》等作品的舞台活動皆有安排，並邀請聲優及製作團隊登台與粉絲互動，同時宣布許多新情報。

這次活動圓滿落幕後，官方宣布「AnimeJapan 2026」將於 2026 年 3 月再次於東京國際展示場舉行，屆時一般觀眾開放日將為 3 月 28 日、29 日，要去日本旅遊的粉絲們不妨安排行程去朝聖世界最大的動漫盛會。

▼AJ 最重要的舞台活動。（圖／翻攝自@kimetsu_off@Rezero_official推特）▲▼舞台活動。（圖／翻攝自推特）▲▼舞台活動。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：AnimeJapan

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