戀愛神番《戀上換裝娃娃》第二季7月播　原作長跑7年迎圓滿結局

記者楊智仁／綜合報導

2022 年冬季最熱門動畫《戀上換裝娃娃》憑著男女主角可愛互動掀起一陣旋風，「喜多川海夢」更讓觀眾們紛紛喊婆，原作也擁有相當高的人氣。上周《戀上換裝娃娃》原作正式完結，而 Anime Japan 2025 上官方也宣布第二季電視動畫將在 2025 年 7 月開播。

▼《戀上換裝娃娃》上周末釋出許多消息。（圖／翻攝自@kisekoi_anime推特）

由福田晉一所繪《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1200 萬套大關。上周 ( 新菜的生日 3/21 ) 《戀上換裝娃娃》原作故事公開最終話，長跑 7 年的海夢與新菜迎來美好結局，當下也登上推特熱搜，又一部高人氣戀愛番完結讓粉絲感到不捨，但動畫第二季馬上就要到來。

周末的 Anime Japan 2025 上官方宣布《戀上換裝娃娃》第二季確定將於今年 7 月放送，並釋出 Memories PV 回顧海夢與新菜結識過程，還有各種心動時刻，等待了三年粉絲們終於盼到續作到來，動畫製作仍由 CloverWorks 負責，導演篠原啟輔、編劇富田賴子與人物設定石田一將都將回歸，相信可以延續第一季高超的製作品質。