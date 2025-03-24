ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神　畫家喊冤：那不是S級股溝

記者蘇晟彥／綜合報導

《我獨自升級》不僅漫畫受到青睞，在電視動畫版第二季更是被稱作本季霸權番，在濟州島篇精采對決吸引不少粉絲關注。對此，在最新24話《你是人類的王嗎？》與蟻王精彩打鬥更以超爽快節奏受到粉絲青睞，在IMDb上本集更是以9.9分封神，不少粉絲看完都直呼，「下一話第二季就要完結了，我到底還要等多久？」

----以下牽扯到部分劇透，介意者請勿往下拉----

▲▼

在第24話《你是人類的王嗎？》中，成鎮宇代表人類最後希望大戰蟻王，其中將近四分鐘的精采打戲不僅運鏡流暢，更能看出動畫組用心還原，讓不少粉絲直呼「絕對是本季最精采」，甚至有不少人將上一集流到這周，以免體感五分鐘造成更大的空虛感。此外，本集除了在粉絲間討論度熱烈外，更在IMDb拿下9.9分的驚人分數，讓本話封神。

其中，在這一集有一幕「S級股溝」的畫面更是受到粉絲討論，在16分09秒的時候，如果使用慢速播放，就會看到疑似成振宇的股溝在打鬥中露出來，讓不少粉絲爆笑大喊，「製作組也太用心了吧！」瞬間成為網路迷因，但畫師則在自己推特喊冤表示，「那條線絕對不是股溝」，表示那條是背部線條，是想要畫出身體扭動的樣子才會有的。

關鍵字：我獨自升級

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

推薦閱讀

【廣編】技嘉2025 AI電競筆電正式上市　AI助理GiMATE智慧調校實現完美效能與散熱

今年有望推出？《空洞騎士：絲之歌》沉寂六年再度更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！台灣百年「近現代美術」有家了

「卡比之父」櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵：無須迎合西方市場

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖！會場直擊神作集結動漫迷天堂

戀愛神番《戀上換裝娃娃》第二季7月播　原作長跑7年迎圓滿結局

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評　外媒稱「獨特恐怖美學」

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售！3D對戰享受「一擊必殺」

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神　畫家喊冤：那不是S級股溝

三星奧德賽新品Odyssey 3D　59900元享受「裸視3D體驗」　

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂提告

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖

《戀上換裝娃娃》第二季7月播

《刺客教條 暗影者》歷史受爭議!

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

最新新聞

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

《空洞騎士絲之歌》沉寂六年更新

「台南國家美術館」籌備處揭牌！未曝光國寶展出

櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵

AnimeJapan兩天破15萬人進場朝聖

《戀上換裝娃娃》第二季7月播

勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評

《BLEACH 死神》家機遊戲最新作發售

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

三星Odyssey新品Odyssey 3D

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366