《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神　畫家喊冤：那不是S級股溝

記者蘇晟彥／綜合報導

《我獨自升級》不僅漫畫受到青睞，在電視動畫版第二季更是被稱作本季霸權番，在濟州島篇精采對決吸引不少粉絲關注。對此，在最新24話《你是人類的王嗎？》與蟻王精彩打鬥更以超爽快節奏受到粉絲青睞，在IMDb上本集更是以9.9分封神，不少粉絲看完都直呼，「下一話第二季就要完結了，我到底還要等多久？」

----以下牽扯到部分劇透，介意者請勿往下拉----

在第24話《你是人類的王嗎？》中，成鎮宇代表人類最後希望大戰蟻王，其中將近四分鐘的精采打戲不僅運鏡流暢，更能看出動畫組用心還原，讓不少粉絲直呼「絕對是本季最精采」，甚至有不少人將上一集流到這周，以免體感五分鐘造成更大的空虛感。此外，本集除了在粉絲間討論度熱烈外，更在IMDb拿下9.9分的驚人分數，讓本話封神。

其中，在這一集有一幕「S級股溝」的畫面更是受到粉絲討論，在16分09秒的時候，如果使用慢速播放，就會看到疑似成振宇的股溝在打鬥中露出來，讓不少粉絲爆笑大喊，「製作組也太用心了吧！」瞬間成為網路迷因，但畫師則在自己推特喊冤表示，「那條線絕對不是股溝」，表示那條是背部線條，是想要畫出身體扭動的樣子才會有的。