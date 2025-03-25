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勝過刺客教條！《Look Outside》獲好評　外媒稱「獨特恐怖美學」

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立遊戲發行商Devolver Digital與Francis Coulombe攜手打造的生存恐怖遊戲《Look Outside》，在媒體解禁後Metacritic開出平均83分，些微勝過《刺客教條：暗影者》1分，不少媒體都稱讚，「既詭異又可愛的怪物，充滿有趣的謎團留給玩家想像空間，創造了一種獨特恐怖美學」。

▼《Look Outside》於21日登上Steam平台，目前獲得了玩家極度好評。（圖／翻攝自Twitter／@devolverdigital）

▲▼《Look Outside》於21日登上Steam平台，目前獲得了玩家極度好評。（圖／翻攝自Twitter／@devolverdigital）

《Look Outside》是一款以公寓大樓為背景的生存恐怖角色扮演遊戲。在一場神秘事件中，所有向窗外看的人都變成了醜陋怪物，因此世界陷入了一片混亂。玩家將在建築物中搜尋食物、補給和武器，使用自製手榴彈來對抗曾經是鄰居的可怕怪物。只剩為數不多的盟友中，玩家將面臨越來越多疑問，當你認為窗外世界開始瘋狂時，但切記不管做任何事，都千萬「不要往窗外看」。

在21日媒體評分解禁後，開出83平均分數，略勝近期銷售量大好的《刺客教條：暗影者》1分，不少媒體稱讚，「一種獨特且豐富體驗，充滿有趣的謎團、既怪異又可愛的角色留給玩家想像空間，創造了一種恐怖美學」、「每一步都充滿恐懼和興奮感，雖然會害怕發生什麼，但不想錯過後續任何事情」、「《Look Outside》確實是玩過的最恐怖遊戲之一」。

另外，《Look Outside》已於21日登上Steam平台，目前獲得了玩家極度好評，儘管此遊戲畫面呈現像素風格，但也沒有減少遊戲所帶來的恐怖氛圍，有別於以往我們所認知的恐怖遊戲，很考驗玩家膽量。

關鍵字：Look Outside恐怖遊戲

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