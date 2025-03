樂高攜Pokémon推出積木版寶可夢　皮卡丘尾巴搶先亮相

記者黃冠瑋/綜合報導

樂高積木過往推出許多值得收藏的積木組合,受到眾多粉絲喜愛。近幾年官方陸續跟各種IP合作,像是先前與Netflix攜手打造全新「航海王」盒組。樂高®集團18日宣布再迎來與寶可夢公司合作,預計2026年推出樂高版寶可夢,並放出皮卡丘Z字型尾巴積木預告,消息一出,讓粉絲們迫不及待。

▼官方公開以樂高皮卡丘為主題的宣傳片。(圖/翻攝自YouTube/The Official Pokémon YouTube channel)

根據樂高公司18日釋出公告表示,這次新合作將以全新的方式,讓粉絲們能夠以樂高積木形式,親手拼出自己喜愛的寶可夢角色。對此,樂高集團首席產品兼行銷長Julia Goldin表示,「我們很高興能與擁有深厚而熱情的粉絲群品牌Pokémon合作,攜手為我們的共同受眾提供粉絲夢寐以求的產品」。他也堅信,透過樂高玩樂的無限可能性和 Pokémon世界所帶來的激動冒險故事,將會讓訓練家和樂高粉絲眼前一亮 。

此外寶可夢國際首席CXO Gaku Susai也表示,「樂高集團和寶可夢有著強烈的共同價值觀,透過想像力帶給粉絲們不一樣的樂趣,這也使得此次合作相當順利,透過與樂高團隊的合作,我們能夠將寶可夢的世界以創新且突破性的方式呈現給粉絲,已經迫不及待想要看到樂高粉絲與寶可夢玩家在2026年的熱烈反應」。

另外,官方也公開了看似以樂高皮卡丘為主題的宣傳片,其中完美重現皮卡丘尾巴的Z字型積木,對此粉絲們感到迫不及待,官方預計2026年推出樂高版寶可夢,敬請期待後續消息。

Get ready to electrify your imagination in 2026 ???? ⚡️ #LEGO #Pokemon #LEGOPokemon pic.twitter.com/EaFoVetuvg