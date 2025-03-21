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樂高攜Pokémon推出積木版寶可夢　皮卡丘尾巴搶先亮相

記者黃冠瑋／綜合報導

樂高積木過往推出許多值得收藏的積木組合，受到眾多粉絲喜愛。近幾年官方陸續跟各種IP合作，像是先前與Netflix攜手打造全新「航海王」盒組。樂高®集團18日宣布再迎來與寶可夢公司合作，預計2026年推出樂高版寶可夢，並放出皮卡丘Z字型尾巴積木預告，消息一出，讓粉絲們迫不及待。

▼官方公開以樂高皮卡丘為主題的宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／The Official Pokémon YouTube channel）

▲▼官方公開看似以樂高皮卡丘為主題的宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／The Official Pokémon YouTube channel）

根據樂高公司18日釋出公告表示，這次新合作將以全新的方式，讓粉絲們能夠以樂高積木形式，親手拼出自己喜愛的寶可夢角色。對此，樂高集團首席產品兼行銷長Julia Goldin表示，「我們很高興能與擁有深厚而熱情的粉絲群品牌Pokémon合作，攜手為我們的共同受眾提供粉絲夢寐以求的產品」。他也堅信，透過樂高玩樂的無限可能性和 Pokémon世界所帶來的激動冒險故事，將會讓訓練家和樂高粉絲眼前一亮 。

此外寶可夢國際首席CXO Gaku Susai也表示，「樂高集團和寶可夢有著強烈的共同價值觀，透過想像力帶給粉絲們不一樣的樂趣，這也使得此次合作相當順利，透過與樂高團隊的合作，我們能夠將寶可夢的世界以創新且突破性的方式呈現給粉絲，已經迫不及待想要看到樂高粉絲與寶可夢玩家在2026年的熱烈反應」。

另外，官方也公開了看似以樂高皮卡丘為主題的宣傳片，其中完美重現皮卡丘尾巴的Z字型積木，對此粉絲們感到迫不及待，官方預計2026年推出樂高版寶可夢，敬請期待後續消息。

關鍵字：樂高寶可夢皮卡丘

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