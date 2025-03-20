《刺客教條：暗影者》逆襲登Steam暢銷第二　玩家搶新鮮人氣飆升

記者蘇晟彥／綜合報導

《刺客教條：暗影者》在經過風風雨雨後， 20日正式在各大平台上市，在事前媒體開出82分的高分，但東、西方口味完全不一致，持相反意見進行遊戲評論。但即便如此，《暗影者》確實吸引玩家目光，在開賣首日就登上Steam暢銷排行版第二名，讓不少玩家大喊，「看來這次穩了！」

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《刺客教條：暗影者》為玩家呼喚已久，首次以日本做為舞台的系列作，由開發《刺客教條：奧德賽》的知名 Ubisoft 魁北克工作室**領銜開發的《刺客教條：暗影者》將帶玩家穿越時空來到 16 世紀的日本。玩家可以體驗精通忍術的伊賀女刺客奈緒江以及傳聞中的強大武士彌助之間錯綜複雜的故事。隨著玩家踏上他們各自的旅程，採用他們別具風格的玩法，他們將結識關鍵的歷史人物，並在伴隨日本邁向統一的殘酷歷程中塑造他們的共同命運。

在上市前飽受風波，但在上市首日，Steam暢銷排行榜就以第二名登頂，在Twitch等直播平台也有不少實況主帶著大家「一探究竟」，考量到並不是一款連線遊戲、今天也非假日，目前約有2.4萬人上線遊玩，排名約落在25名左右。但上市後有不少玩家也放大檢視，因此出現不少「BUG」引起玩家討論。

《刺客教條：暗影者》標準版現已在 PlayStation®5、Xbox Series X|S、PC 和配備 Apple 晶片的 Mac（Mac App Store）平台上推出。

 數位豪華版包含遊戲主程式、「赤龍雙組合包」（內含奈緒江和彌助的裝備及武器）、「赤龍藏身處組合包」（內含藏身處外觀）以及「精通點數」。訂閱 Ubisoft+ Premium 的玩家亦可遊玩數位豪華版*。

 典藏版包含遊戲主程式、「赤龍雙組合包」、「赤龍藏身處組合包」、「精通點數」以及實體內容。實體內容包括 Steelbook 鐵盒、世界地圖、奈緒江和彌助公仔、實物大小的奈緒江武士刀刀鐔、壁掛教條卷軸、一本 76 頁的典藏藝術圖集和兩幅水墨印刷畫。

