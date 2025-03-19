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《刺客教條：暗影者》40小時老實說　劇情出乎意料但「煩躁感滿滿」

記者蘇晟彥／綜合報導

《刺客教條：暗影者》將在 20 日正式迎戰，被玩家千呼萬喚，想要在刺客教條系列作看到「忍者」元素的暗影者，上市之路可謂命運多舛，本次收到Ubisoft邀請，還是抱持著好奇進行測試，本作內容之龐大，整體通關需要約60小時以上，目前進度只到40多小時，但必須老實說，劇情的順暢度出乎意料好，彌助在裡面扮演的角色並沒有帶來太多衝突感。

此外，可以看見 Ubisoft 想要在本作嘗試很多新元素，但工作室似乎還是搞不懂玩家要的是什麼，這次玩起來煩躁感十足，有非常多「雞肋」的系統出現，本次內容會著重在心得分享，劇情、其他要素就交給玩家自己「細細品嘗」。

▼《刺客教條：暗影者》的劇情坦白說滿好的，但有些雞肋感滿滿的元素，讓本作玩起來煩躁感十足。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲的美術算不錯。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關於《暗影者》的簡單系統介紹，可以參考此篇，就如同一月份試玩的內容，基本的操作並沒有改變太多，選擇奈緒江／彌助就分別擁有不同的戰鬥、探索風格。

正所謂好話說在前頭，我們先來聊聊這次的優點，首先，在劇情上我覺得是近期《刺客教條》系列內容刻劃比較深、比較流暢的一部，如果要跟上一代《幻象》相比，又更加出色，彌助／奈緒江與其說是「雙主角」，不如可以解釋成彌助是一個劇情比較多，偶爾需要由他擔任主角的「盟友」。

遊戲整個流程大約長這樣，開頭先體驗奈緒江、彌助大約30分鐘的劇情，接著進入到奈緒江決定進入復仇之旅（大約8小時左右），接著認識彌助，開始了殲滅百鬼眾的劇情（大約40小時），最後才進入遊戲的最終劇情。在遊戲中時常會出現「你要選擇奈緒江／彌助」的選項，但其實除了指定主線任務外，由誰來進行遊戲並無所謂，而筆者絕大多數都是選擇奈緒江進行遊戲，但不選擇彌助的原因留到下面再聊，因此，想要操控誰完全由玩家自己決定。

但在劇情上，奈緒江跟彌助分別代表著不同的性格，老實說劇情上出乎意料的順暢，雖然不是可歌可泣的故事，但整體來說不會有太突兀的劇情（除了跟盟友們的戀愛線，但這留到下方在吐槽），奈緒江對復仇的渴望、碰到盟友逐漸改變的路程也描繪得很清楚。

而在戰鬥部分，這部分官方也設計的滿順暢，基本上如同先前試玩提到的，奈緒江就是走刺殺、彌助就是爽快戰鬥，可以使用的連技滿多樣，這部分就中規中矩，但在進入斬殺畫面、絕招時候改成潑墨風格的戰鬥，讓整體戰鬥感算是滿暢快的。

畫面部分《暗影者》也走一個中規中矩的路線，動畫過場順暢、遊戲該漂亮的地方，像是四季的刻畫都算不錯，但就如先前提到的，Ubisoft風格，就是70、80的分數。

▼與其說是雙主角，不如說彌助是戲份很多的盟友。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 刺客教條：暗影者 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 刺客教條：暗影者 。（圖／記者蘇晟彥攝）

好了，說完好話，要來到壞話老實說的部分，說在前頭《暗影者》像是一個有著宏大夢想，但實際做出來很骨感，甚至玩起來有點煩躁的遊戲。首先遊戲引進了「探子系統」，在每個目標下面會有幾個支線關鍵人物，找到他們才會逐步推向劇情，但這些關鍵人物在這一代不主動告訴玩家在哪，而是必須用探子找出來，他會給你一些關鍵字，例如在大阪城北方、在一個瞭望台附近、他正在跟敵人對抗bralala的提示詞，接著就必須使用探子逐步找到他們。

看得出來這個探子是想要讓遊戲玩法豐富一點，但是在遊戲初期金錢有點難取得、探子每季才會補充一次（要立刻補充要花200塊，否則就要等半小時左右才能換季），因此必須很精準的根據提示尋找，要不然就得依靠S／L大法來減少金錢支出。但遊戲初期並沒有解開那麼多地名，因此找尋就變得很痛苦，最後乾脆把這個系統關掉還比較快樂，堪稱本作最雞肋、最沒意義的設計之一。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 刺客教條：暗影者 。（圖／記者蘇晟彥攝）

第二個點，《暗影者》團隊有很大的企圖心，做出了一個無比巨大的地圖，其中包含非常多山區、小徑，但這些山區幾乎沒有探索要素，而且走進山區時會提示「山區陡峭難以攀爬，建議走回道路」之類的警語，但是有很多傳送點就在山區的中間，因此你必須思考要不要直接穿越上去賭賭看，或是繞了九彎十八拐，沿途好山好水好無聊，而這一類的事情大約會發生100次以上，這時候會想要搖醒工作室的設計師，「你確定在遊戲推出前妳有好好思考這件事嗎？」

如同上面，本作的地圖之大，但探索要素少的可憐，就是基本的神社、敵人據點、古蹟，還有散落在附近的小地方，更加深了找尋傳送點的煩躁感。此外，前面有提到，或許是要凸顯武士／忍者的差異，當使用彌助時，速度大概只有奈緒江的60-70%，不僅行走速度慢，攀牆、攀爬速度也非常慢，因此在非必要時刻，絕對不會使用彌助闖關，只會加深自己的煩躁感。

此外，就算使用馬匹趕路，但進入到神社、城鎮時速度就會自然變慢，而遊戲中有他們自己規定好的「正道」，當你「不在正軌」上、要直直朝著目標前進時，不管是跳過石頭、越過小溪、甚至是穿過樹林，很常會被卡住，但偏偏在遊戲初期沒有太多傳點時，必須得跋山涉水，這時候不斷卡住的馬就會讓玩家更抓狂，遊戲前期甚至覺得，那我寧願奈緒江奔跑一路跑到底就好。

▼山區無敵大，裡面還幾乎沒有任何探索要素，所以是？

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼非到必要，不想用彌助通關，但部分關卡需要彌助的怪力才能進行。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼相較於彌助，操控奈緒江的遊玩體驗就正常很多。

▲▼ 刺客教條：暗影者 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《暗影者》還有些微比較屬於個人感想的吐槽，像是人物真的有必要那麼醜嗎（寧寧夫人、阿市都…；連新田真劍佑飾演的源之丞都想問他腫麼了？）、盟友間為什麼要有戀愛線，甚至還可以啪啪、支線任務要殺就殺兩三個就好，不要每一個都把人家全家都殺光光好嗎等等，就如同標題所說，玩起來煩躁感滿點，會非常希望這些很重複的支線任務可以少一半（少一半還是非常多）。

此外，要特別注意的是，遊戲提供的「正規模式」可以選擇，如果對於選擇有障礙的玩家，或許可以開啟這選項，但根據目前與同業討論的內容，每個人走出來的遊戲路線不一樣，向記者本身在源之丞路線，就成功地跟他「深夜談心」了，但其他人似乎沒有走到這個選項，因此就追隨本心，玩出屬於自己的道路吧！

寫在最後的結論，對於這次《暗影者》會有一種恨鐵不成鋼的感覺，甚至會希望遊戲在上市後聽取玩家意見後，乾脆再送回去重新打磨，把那些超級沒必要的環節重新梳理，讓玩遊戲的煩躁感大大降低，但遊戲也沒有到不可以玩的部分，只要能忍耐探索地圖造成的煩躁感（主要的煩躁也都來自於這裡），《暗影者》就會是一個及格以上的作品。

遊戲將於20日正式上市。

▼寧寧夫人已經夠…，沒想到玩到阿市的環節，後面的婢女還比她漂亮。

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼跟盟友間還有愛情線喔～

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《刺客教條：暗影者》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：刺客教條暗影者

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