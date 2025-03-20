《雙影奇境》隱藏關卡雷射地獄　製作人邀「首位通關玩家」看新作

記者黃冠瑋／綜合報導

由《雙人成行》 開發團隊Hazelight Studios所推出的協力新作《雙影奇境》獲得壓倒性好評後，於日前銷售量創下200萬套的佳績。近日有玩家居然完成官方秘密設置的高難度關卡「雷射地獄」，對此製作人Josef Fares覺得非常厲害，並祝賀他們將於未來邀請至瑞典，欣賞工作室的最新作品。

▼《雙影奇境》隱藏高難度關卡「雷射地獄」。（圖／翻攝自YouTube／ItzBytez）

《雙影奇境》是一款主打雙人合作遊玩的動作冒險遊戲，故事圍繞著在兩位風格迥異的作家米歐（Mio）與柔伊（Zoe），一位寫科幻小說另一位則是擅長奇幻題材，她們在被連接到一台設計竊取創意的機器後，意外被困在了自己創作的故事中。為了保住記憶並成功脫困，她們必須攜手合作、來回穿梭在科幻與奇幻世界間，一同掌握各種能力克服重重挑戰。

玩家在玩到第六章後期時，在某個必經之路的牆上會看到一串數字「1100101101」。房間內平台會分成兩部分，左邊代表 0，右邊代表 1，只需一人利用踏板踩出上述數字，兩人再一起站到踏板上就能成功觸發隱藏高難度關卡「雷射地獄」。此關卡一共分成五區，途中不會有存檔點，一旦死了就要從頭開始。此外，每一區都需要兩人不死才能打開進入下一區，若只有一人成功通過，系統會在數秒內發射死亡雷射，對於玩家而言操作技術可說是非常高，因此很考驗玩家兩人彼此間默契。

Congrats to ”sharkOvO” and ”E1uM4y” for finishing the secret challenge ”Laser Hell” in #splitficton. VERY impressive! I will keep my promise and invite you both to Sweden for an early look of our next game????



We´ll be in touch! — Josef Fares (@josef_fares) March 19, 2025

然而近日網上就有傳出全球首組通過此關卡的玩家，對此遊戲製作人Josef Fares也證實此事，並在個人社群上祝賀中國玩家sharkOvO和E1uM4y通關成功，承諾未來會邀請他們至瑞典參觀霧影工作室，欣賞未來即將推出的新作。