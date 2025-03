《雙影奇境》隱藏關卡雷射地獄　製作人邀「首位通關玩家」看新作

記者黃冠瑋/綜合報導

由《雙人成行》 開發團隊Hazelight Studios所推出的協力新作《雙影奇境》獲得壓倒性好評後,於日前銷售量創下200萬套的佳績。近日有玩家居然完成官方秘密設置的高難度關卡「雷射地獄」,對此製作人Josef Fares覺得非常厲害,並祝賀他們將於未來邀請至瑞典,欣賞工作室的最新作品。

▼《雙影奇境》隱藏高難度關卡「雷射地獄」。(圖/翻攝自YouTube/ItzBytez)

《雙影奇境》是一款主打雙人合作遊玩的動作冒險遊戲,故事圍繞著在兩位風格迥異的作家米歐(Mio)與柔伊(Zoe),一位寫科幻小說另一位則是擅長奇幻題材,她們在被連接到一台設計竊取創意的機器後,意外被困在了自己創作的故事中。為了保住記憶並成功脫困,她們必須攜手合作、來回穿梭在科幻與奇幻世界間,一同掌握各種能力克服重重挑戰。

玩家在玩到第六章後期時,在某個必經之路的牆上會看到一串數字「1100101101」。房間內平台會分成兩部分,左邊代表 0,右邊代表 1,只需一人利用踏板踩出上述數字,兩人再一起站到踏板上就能成功觸發隱藏高難度關卡「雷射地獄」。此關卡一共分成五區,途中不會有存檔點,一旦死了就要從頭開始。此外,每一區都需要兩人不死才能打開進入下一區,若只有一人成功通過,系統會在數秒內發射死亡雷射,對於玩家而言操作技術可說是非常高,因此很考驗玩家兩人彼此間默契。

Congrats to ”sharkOvO” and ”E1uM4y” for finishing the secret challenge ”Laser Hell” in #splitficton. VERY impressive! I will keep my promise and invite you both to Sweden for an early look of our next game????



We´ll be in touch!