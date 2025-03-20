ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《雙影奇境》隱藏關卡雷射地獄　製作人邀「首位通關玩家」看新作

記者黃冠瑋／綜合報導

由《雙人成行》 開發團隊Hazelight Studios所推出的協力新作《雙影奇境》獲得壓倒性好評後，於日前銷售量創下200萬套的佳績。近日有玩家居然完成官方秘密設置的高難度關卡「雷射地獄」，對此製作人Josef Fares覺得非常厲害，並祝賀他們將於未來邀請至瑞典，欣賞工作室的最新作品。

▼《雙影奇境》隱藏高難度關卡「雷射地獄」。（圖／翻攝自YouTube／ItzBytez）

▲▼《雙影奇境》隱藏高難度關卡「雷射地獄」。（圖／翻攝自YouTube／ItzBytez）

《雙影奇境》是一款主打雙人合作遊玩的動作冒險遊戲，故事圍繞著在兩位風格迥異的作家米歐（Mio）與柔伊（Zoe），一位寫科幻小說另一位則是擅長奇幻題材，她們在被連接到一台設計竊取創意的機器後，意外被困在了自己創作的故事中。為了保住記憶並成功脫困，她們必須攜手合作、來回穿梭在科幻與奇幻世界間，一同掌握各種能力克服重重挑戰。

玩家在玩到第六章後期時，在某個必經之路的牆上會看到一串數字「1100101101」。房間內平台會分成兩部分，左邊代表 0，右邊代表 1，只需一人利用踏板踩出上述數字，兩人再一起站到踏板上就能成功觸發隱藏高難度關卡「雷射地獄」。此關卡一共分成五區，途中不會有存檔點，一旦死了就要從頭開始。此外，每一區都需要兩人不死才能打開進入下一區，若只有一人成功通過，系統會在數秒內發射死亡雷射，對於玩家而言操作技術可說是非常高，因此很考驗玩家兩人彼此間默契。

然而近日網上就有傳出全球首組通過此關卡的玩家，對此遊戲製作人Josef Fares也證實此事，並在個人社群上祝賀中國玩家sharkOvO和E1uM4y通關成功，承諾未來會邀請他們至瑞典參觀霧影工作室，欣賞未來即將推出的新作。

關鍵字：雙影奇境Hazelight Studios雷射地獄

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚見 #蜈蚣車 】 #雲林 婦機車後加掛3輛小板車！ 網驚：死亡搖擺

推薦閱讀

《刺客教條：暗影者》逆襲登Steam暢銷第二　玩家搶新鮮人氣飆升

《雙影奇境》隱藏關卡雷射地獄　製作人邀「首位通關玩家」看新作

《浩劫前夕》不滿被稱「詐騙」　提告俄國媒體妨害名譽

《暗黑破壞神 永生不朽》重大更新！設計師揭劇情安排

《排球少年》聯名服飾亮相　烏野球衣、音駒大學T再現劇場版經典

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂告「全員愣住」：沒想到針對專利

AI運用將成遊戲趨勢？Unity揭79%開發者持「正面」態度

廣島寶可夢中心翻新攜手日本職棒　紅色暴鯉龍應援商品帥氣登場

T1宣布冠軍射手Gumayusi將重回先發　未來和Smash互相競爭

任天堂攜手超商舉辦「皮克敏大集合」　邀玩家療癒一波

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂提告

《魔物獵人 荒野》大型更新揭曉

任天堂攜手超商舉辦皮克敏大集合

韓版模擬市民《inZOI》試玩公佈

大谷翔平是「烈咬陸鯊」

《WITCH WATCH 魔女守護者》特映會滿場

青山剛昌談《柯南》：目標把故事寫完

《刺客教條：暗影者》40hr老實說

《刺客教條：暗影者》逆襲登第二

廣島寶可夢中心翻新攜手日本職棒

最新新聞

《刺客教條：暗影者》逆襲登第二

《雙影奇境》隱藏關卡雷射地獄

《浩劫前夕》不滿被稱「詐騙」

《暗黑破壞神永生不朽》重大更新

《排球少年》聯名服飾亮相

《幻獸帕魯》總監憶被任天堂提告

AI運用將成遊戲趨勢!

廣島寶可夢中心翻新攜手日本職棒

T1宣布冠軍射手Gumayusi將重回先發

任天堂攜手超商舉辦皮克敏大集合

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366