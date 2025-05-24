《毀滅戰士 黑暗時代》發現奇怪槍械　玩家猜測類似「鏈砲」武器

記者黃冠瑋／綜合報導

《毀滅戰士》系列最新作兼前傳《毀滅戰士：黑暗時代》已在15日正式推出，不同以往的跳躍戰鬥風格此次首度加入盾牌防禦概念，訴求站在地面上進行穩紮穩打。而近日就有玩家發現一把奇怪且未使用的全自動槍械，很可能是「鏈砲」（Chainshot）對應武器，並且推測將會在未來DLC推出時發揮作用。

▼《毀滅戰士：黑暗時代》玩家發現一把奇怪槍械。（圖／翻攝自毀滅戰士Steam）



對於玩家而言，槍械武器已經算是《毀滅戰士》系列遊戲不可分割元素。而此次《毀滅戰士：黑暗時代》玩家也可以遊玩到多種強力武器，其中包括發射尖刺的「撕裂者」（Shredder）以及高速大面積噴射惡魔骨片的「碎顱者」（Skullcrusher）。另外，官方也讓等離子槍和超級霰彈槍等經典武器重新回歸，在近戰武器方面除了首度加入的盾牌，玩家也可以使用連枷和威力強大的「恐懼之錘」（Dreadmace）進行攻擊。

玩過《毀滅戰士》的玩家就會清楚知道，遊戲中大多數武器類別都會有包含兩種不同槍械，然而就有海外玩家日前發現一把奇怪且未使用過的全自動槍械名為「Reaver Chainshot」，並且似乎是個特例。此外，這把全自動武器的彈藥是使用金屬球攻擊，雖然從圖片中可以看到模型和動畫似乎尚未完成，但就有玩家猜測可能是「鏈砲」的對應武器，並且很可能會在未來 DLC推出時發揮作用。

然而就目前而言還未確定《毀滅戰士：黑暗時代》關於DLC的具體內容，但考量到此次作為《毀滅戰士》背景前傳的神祕宇宙領域，因此未來的擴充內容很可能會聚焦於這塊新區域，而這把隱藏武器若是如同玩家猜測在DLC中正式登場，可說是相當符合遊戲的整體氛圍。