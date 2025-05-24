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《房產達人2》追加「Co-op DLC」　用92種物件成為裝修大師

記者黃冠瑋／綜合報導
由波蘭團隊Frozen District所推出的房屋裝修模擬遊戲《房產達人2》於2023年上市後就榮獲玩家極度好評，而16日官方再度更新多人合作「Co-op DLC」，內容將有4個多人案件、4個多人房產以及92種物件可供選擇。對此官方也搭配Steam所推出免費周末活動，遊戲也只要419元就可遊玩，預計活動只到5月20日為止。

▼《房產達人2》推出多人合作「Co-op DLC」。（圖／翻攝自Steam官網）

▲▼《房產達人2》更新多人合作「Co-op DLC」。（圖／翻攝自Steam官網）

《房產達人2》是一款由波蘭遊戲團隊Frozen District所推出的房屋裝修模擬遊戲，玩家將可用這款輕鬆治癒的修復模擬器來消除任何生活煩惱，透過購買、裝修、出售房屋成為當地的推銷大亨。

根據官方公告，此次所推出的「Co-op DLC」是官方特地推出的免費追加內容，並且跨平台支援，預計最多可讓4位玩家在故事模式和沙盒模式中組隊遊玩，對此遊戲還追加 4個多人案件與4個多人房產（皆可單人遊玩），以及92項全新物件，玩家將扮演房產裝修大師為客戶進行房屋維修或改造。

對此官方也為了讓更多玩家能體驗更好的遊戲內容，配合了Steam所推出免費周末活動，玩家將可免費下載體驗遊戲，預計活動只到5月20日為止，對喜歡房屋裝修模擬的玩家可以趁這段時間盡情體驗遊戲。而在購買遊戲方面也推出優惠活動，將有-35%的福利優惠只要419元就可遊玩。

關鍵字：房產達人SteamDLC

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