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AI運用將成遊戲趨勢？Unity揭79%開發者持「正面」態度

記者黃冠瑋／綜合報導

人工智慧（AI）是否能運用在遊戲開發上一直以來都是爭議，先前就因為Steam允許AI創作遊戲，有玩家提出「過濾AI生成遊戲」受到熱議。近日知名遊戲開發引擎Unity公開「AI對遊戲產業開發影響」報告，其中超過半數以上的開發者表示正面態度。

▼Unity公開「AI對遊戲產業開發影響」報告 。（圖／翻攝自Twitter／@unitygames）

▲▼ Unity公開「AI對遊戲產業開發影響」報告 。（圖／翻攝自Twitter／@unitygames） 

自從ChatGPT進入市場後，生成式AI工具隨處可見，很多遊戲開發者和其他創作者一開始似乎有些擔心，不過或許是杞人憂天。根據外媒報導，知名遊戲開發引擎Unity提出2025年度遊戲報告，當中指出「AI對遊戲產業開發影響」，在300名受訪者中，有79%受訪開發者覺得AI對遊戲產業影響表示「正面態度」，其中有48％的人持「還算樂觀」，而31％的人則是表示「極度看好」，另外只有5%的人表示「反對」，並宣稱2025年不會使用AI。

對此知名開發商Pixonic行銷總監Sola Saulenko表示，「使用 AI 工具，可以簡化遊戲測試和自動化錯誤檢測，對於開發人員的幫助很大。此外，生成式AI可用於廣告文案的在地化和快速翻譯，甚至可以生成概念藝術的初始草圖，從而節省大量時間和資源」。

此外， Unity 根據調查，開發人員所採用AI工具的速度與去年相近，但使用AI運算在短短時間內已經相當成熟。想必隨著AI運用更加完善，或許使用AI是開發者在開發遊戲當中必須要學會的課題。

▼開發人員所採用AI工具的速度與去年相近。（圖／翻攝自Unity2025年度遊戲報告）

▲▼Unity公開「AI對遊戲產業開發影響」報告 。（圖／翻攝自Twitter／@unitygames）

關鍵字：AIUnity

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