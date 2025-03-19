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《浪人崛起》遇壞檔問題褒貶不一　官方回應正努力修復

記者黃冠瑋／綜合報導

光榮特庫摩旗下Team NINJA工作室所開發的動作遊戲《浪人崛起》 11日在Steam上登場，然而遊戲目前由於最佳化問題與嚴重的壞檔（存檔損壞）困擾著眾多玩家，引起不少抱怨， 導致遊戲評論呈現褒貶不一。對此，官方表示「有注意到存檔狀況，目前正在進行確認和調查，有任何進展將會第一時間公告」。

▼《浪人崛起》於11日在Steam上登場。（圖／翻攝自Twitter／@KoeiTecmoUS）

▲▼《浪人崛起》於11日在Steam上登場。（圖／翻攝自Twitter／@KoeiTecmoUS）

目前《浪人崛起》在Steam上的評價為50%好評的「褒貶不一」，玩家多數評論都對遊戲本身的動作與戰鬥玩法給予好評。然而負評則是聚焦在遊戲「最佳化」上，許多玩家抱怨遊戲經常會莫名其妙的爆VRAM。

先前Team NINJA就針對此事表示，「目前正在進行確認以及更新檔案的準備作業，當圖形設定的預設為「最高品質」時，無論PC性能如何，可能會出現以下FPS降低或整體遊戲運行變慢、模組顯示錯誤等問題」，官方建議玩家可以先降低預設的畫面品質，並且FPS上限從120改為60，最後也對於造成玩家不便道歉，並承諾更新檔會在近期內推出。

不料近日又傳出遊戲Steam版有壞檔的情形，對此《浪人崛起》官方公告，「團隊已收到有關存檔的問題報告和查詢，目前正在進行確認和調查，當「文件」資料夾被設定為「OneDrive」、「DropBox」等服務的共享文件夾時，將可能導致遊戲無法正常運行」，對此官方希望目前玩家在遊戲開始前盡量手動備份存檔以備不時之需，關於遊戲有任何修復進度將會第一時間進行公告。

關鍵字：浪人崛起光榮特庫摩

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