《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌「大多負評」　網怨：別擠牙膏

記者楊智仁／綜合報導

卡普空（Capcom）旗下的招牌《魔物獵人》系列推出全新作品《魔物獵人：荒野》，發售 3 天內突破 800 萬套銷售、一個月內超越 1000 萬，創下系列新紀錄，然而從 4 月底開始這款遊戲評價直線下滑，最近評論甚至跌到了「大多負評」。

▼《魔物獵人：荒野》。（圖／翻攝自Steam）

《魔物獵人：荒野》可以說是 2025 年最受歡迎遊戲之一，不僅在 metacritic 上開出 90 高分，並且該遊戲首月銷量就超過 1000 萬份，迅速成為卡普空至今最暢銷作品之一。儘管如此《魔物獵人：荒野》還是難逃過去其他系列窘境，根據 SteamDB 顯示，4 月遊玩在線人數仍有超過 20 萬名玩家同時上線，但到了 5 月卻開始急遽下滑，短短兩周時間同時上線人數從 5.5 萬掉到 3 萬人，目前已經逼近《魔物獵人：世界》遊玩人數。

最近 5000 多則評論，遊戲評價為「大多負評」，抱怨主要圍繞幾個原因，包含遊戲內容不夠多，更新仍採取「擠牙膏」的方式，3 個月僅有泡狐龍、歷戰煌雷龍、《快打旋風6》豪鬼聯動，玩家不斷反映魔物數量不足、難度太簡單；另外就是 PC 版的最佳化問題，更新後遊戲開不了、閃退體驗不佳。但也有玩家表示「荒野是對新人最友善的一代」，雖然真的有遇到上述問題，經典多人狩獵玩法依然非常有趣。