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Switch 2加入家長監測功能　可阻止小孩用新「GameChat」視訊

記者黃冠瑋／綜合報導

為了防止未成年人沉迷遊戲許多人都會想出對策，像是先前中國就推出限時遊玩的防沉迷政策，而近期隨著Switch 2上市之日逐漸必近，官方先前也公開了Switch 2將有家長監測功能，開啟後將能清楚知道小孩在使用最新加入聊天選項GameChat的所有對話時間紀錄以及是否開啟視訊功能，以此防止小孩遊玩時間過長。

▼Switch 2加入家長監測功能。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據任天堂官方網站顯示，在本次Switch 2功能中除了會加入新聊天功能GameChat外，還會為了防止孩子沉迷遊戲以及安全交友，加入了家長監測功能可以允許或封鎖小孩在線上聊天的對象和可以選擇是否啟用或停用視訊功能。與此同時系統將會存取GameChat會話歷史記錄，而這歷史記錄資訊也會詳細列出要點，包括小孩與朋友玩了多長時間，甚至視訊聊天時攝影機的視野範圍都能清楚知道。

此外，官方基於安全考慮，在Switch 2 GameChat功能上還需要一個電話號碼，並且在與他人線上聊天之前需要進行短信驗證。這也起到了另一個保護作用，以此防止兒童進入社交中心。同時Switch 2還提供了一個開關來開啟系統鎖定，這也意味著需要輸入 PIN 碼才能將系統從睡眠模式解鎖。

另外，Switch 2在台灣上市日期確定將在7月10日推出，而台灣Switch 2體驗會將會從5月21日開始報名至6月9日報名截止，活動將採取抽選制，結果將於6月19日正式公布，確認入選者將在7月5、6日依照系統通知前往參加活動。

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