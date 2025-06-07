《巫師4》用UE5技術展現PS5影片　官方強調「不是最終遊戲畫面」

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發商CD Projekt RED（CDPR）所製作的《巫師4》是目前玩家眾所期盼的系列續作，在玩家以為遊戲還需等待時，Epic Games卻在4日直播中與CDPR宣布合作，其中就公開了《巫師4》使用遊戲引擎UE5的技術展示畫面，不過卻遭到玩家懷疑品質，對此官方則是強調，此次片段並非最終遊戲實機畫面，只是技術展現。

▼《巫師4》UE5技術影片展現畫質流暢。（圖／翻攝自YouTube／The Witcher）

根據Epic Games直播中提到，在三年前推出新一代遊戲引擎Unreal Engine 5後便與CDPR團隊展開密切交流，在這三年期間CDPR就不斷改善Unreal Engine 5對大型遊戲開放世界的支援，並且運用在最新《巫師4》的遊戲開發上。

從此次釋出的《巫師4》UE5技術畫面可以看到該技術是在PS5平台上以60FPS的幀率錄製，並且支援光線追蹤，此外，在影片中細節展現也相當驚人，不僅流暢的動畫效果達到了當代主機前所未有的水平。角色在穿越柯維爾山脈前往繁華的港口小鎮瓦爾德雷斯特的過程中，展現了令人印象深刻的肌肉動作，並且不論植被或是人群的處理也都相當逼真、數量也非常多，像是在演示影片中的城市市場中就多達300個NPC，而且每個NPC也都還有獨立動畫，畫面感非常十足。

然而此次公開展示畫面雖說令部分網友感到震撼，但也有網友擔心表示，遊戲的全面製作才幾個月，短期內應該是沒辦法看到遊戲畫面才對，因此遊戲是否會像《電馭叛客2077》一樣為了匆匆上市而產生大量漏洞問題。

對此CDPR則是發布聲明強調，「此次技術展現影片是獨立製作，並不是《巫師4》的實機遊玩畫面，並且這段展示呈現了我們在《巫師4》中追求的方向，但並不能完全代表最終遊戲的樣貌」，而官方也表明還有許多工作需要調整，對於團隊而言是勵志打造史上視覺效果最先進角色扮演遊戲，因此目前團隊也正在努力進行遊戲開發中。