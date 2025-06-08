極好評《光與影:33 號遠征隊》遭控歧視只雇白人　網聲援開發團隊

記者楊智仁／綜合報導

2025 年爆紅遊戲《光與影：33 號遠征隊》在 Steam 上目前有 95% 的「壓倒性好評」，然而其開發商 Sandfall Interactive 先前遭到外界指控其對非白人種族存有種族歧視，官方近日也透過社群做出回應，呼籲粉絲們不要將這款遊戲「武器化」來散播仇恨。

▼《光與影：33 號遠征隊》極度好評。（圖／翻攝自Steam）

最初，一位網友透過推特 ( X ) 貼文稱，「他們在看履歷之前就拒絕僱用非法國人或非白人的應徵者」此後，該網友又分享了幾則匿名訊息，內容聲稱有人親自遞交履歷時遭到拒絕，但之後據稱卻看到一位白人被錄取。這是 Sandfall Interactive 首次遭遇此類指控。然而根據公開的 Moby Games 資料頁面，可以看到《Expedition 33》開發團隊中包含女性與少數族裔成員，涉及範疇包括製作、遊戲動畫等核心職位。

Sandfall 在聲明中強調：「《光與影：33 號遠征隊》是在尊重與包容的精神下，由來自不同背景、文化與觀點的團隊與合作夥伴所共同打造，我們是用愛打造這款遊戲，請不要將它用來散播仇恨。」而該回應下也有大批網友支持 Sandfall 並感謝團隊帶來這麼好的遊戲。