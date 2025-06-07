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阿嬤玩也很厲害？89歲百萬YouTuber轉戰《上古卷軸IV》重製版

記者黃冠瑋／綜合報導

過去因為遊玩《上古卷軸5：天際》而因此爆紅的89歲YouTuber Shirley Curry（俗稱天際阿嬤）就曾被邀請成為《上古卷軸6》NPC的建模，但後續因為眼睛問題便宣布半退休狀態並不再更新遊戲影片。如今隨著《上古卷軸4》重製版上線，天際阿嬤決定再度重出江湖並表示，「還在學習當中，歡迎給她意見」。

▼天際阿嬤重回《上古卷軸4：遺忘之都》重製版。（圖／翻攝自YouTube／Shirley Curry）

▲▼天際阿嬤重回《上古卷軸4：遺忘之都》重製版 。（圖／翻攝自YouTube／Shirley Curry）

89歲YouTuber Shirley Curry過去是一名《上古卷軸》系列知名玩家，她從60歲便開始接觸遊戲，起初是兒子陪她遊玩《文明帝國 2》從此之後她便深陷遊戲世界的魅力，之後她遊玩的大多數是Bethesda的作品、尤其是《上古卷軸5：天際》等，對此她也為了跟玩家能即時分享遊戲內容、建立了YouTube頻道，意外受到眾多玩家追蹤，而使她聲名大噪，因此也被眾多玩家號稱「天際阿嬤」，甚至還有玩家連署要求未來能在新作《上古卷軸 6》中，加入Shirley Curry的NPC角色，對此官方答應粉絲要求邀請她成為《上古卷軸6》NPC。

然而「天際阿嬤」就在2024年9月表示將步入「半退休」，並表示不會再更新遊戲影片因為已經老了、累了覺得自己花太多時間坐在電腦前，且即將接受眼部手術。如今隨著《上古卷軸4：遺忘之都》重製版上線，天際阿嬤決定再度重出江湖並上傳了兩支關於遊玩的影片。

其中她就表示還在學習當中，並寫下很高興終於擺脫了那些令人毛骨悚然的監獄、地牢、下水道，以及必須經歷許久才能來到這個混亂的世界。另外，遊玩過程中如果遇到困難她也會即時詢問聊天室的觀眾，於是就有許多好心的粉絲們紛紛給予她意見，她也表示很謝謝大家給她的提示。

關鍵字：上古卷軸Bethesda天際阿嬤

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