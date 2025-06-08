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《航海王》真人樂高神還原！梅利號海賊船致敬經典大戰

記者楊智仁／綜合報導

樂高®集團日前揭曉萬眾矚目的「樂高®航海王(ONE PIECE)系列」，靈感源自《航海王》真人版影集，並搶先在第二季史詩般的回歸前推出。首度推出復刻真人版《航海王》第一季中的經典生動場景，廣邀樂高玩家與航海迷能將草帽海賊團齊聚一堂，享受樂高拼砌過程並且親手打造屬於自己的航海冒險故事。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

「樂高®航海王」將震撼推出5款全新系列商品，包含「75639前進梅利號海賊船」，草帽海賊團一行人勇闖未知海域，追尋傳說中的One Piece寶藏，細膩呈現前進梅利號的甲板與船艙，搭配印有海賊旗的風帆；致敬經典大戰名場面的「75638惡龍領域大戰」，完美復刻草帽海賊團與惡龍海賊團的經典交戰，包含倒塌的惡龍領域塔樓等細節設計、森林打鬥場景。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

「75637小丑巴其馬戲團」內含多種海賊武器與配件以及主角們必須逃離的水箱、直立旋轉桌與吊籠等3種機關，邀玩家打造屬於自己的航海王世界；航海王冒險的起點「75636風車村小屋」，經典畫面重現魯夫偷吃紅髮傑克藏起來的橡膠果實，包含熱鬧的海邊雜貨店，細節滿滿的豐富配件及1張可收藏的「通緝令」。

不僅如此，成年航海王迷必收藏的經典場景，踏入暗藏多處彩蛋的「75640芭拉蒂海上餐廳」為接下來的冒險補充體力，魚形餐廳前的碼頭可停泊梅利號，重現索羅與密佛格刺激的對決，邀請喜愛航海王粉絲及樂高迷一同化身草帽海賊團，開啟全新航道滿載希望與冒險精神，沉浸在樂高世界享受拼砌。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

每一個盒組皆附贈可收藏的「通緝令」海報，描繪出劇中最惡名昭彰的海賊們，不僅復刻多個Netflix《航海王》真人版影集中的經典場景，盒組內更同步推出多位主要角色的樂高®人偶，帶領粉絲重返令人難忘的冒險故事。全新樂高®航海王系列盒組將於8月1日正式發售，其中「75639前進梅利號海賊船」已開放限量預訂。

▲▼航海王。（圖／廠商提供）

關鍵字：航海王

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