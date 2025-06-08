3A仙俠《誅仙世界》公測！啦啦隊女神談感情觀...秀32撞、三振舞

記者楊智仁／綜合報導

由Unreal Engine 5打造的3A級仙俠MMORPG《誅仙世界》展開公測，遊戲代言人-任賢齊將帶領玩家重返充滿愛恨情仇與仙魔對決的《誅仙世界》，一同書寫全新篇章，《誅仙世界》世界BOSS及豐富PVX玩法，提供玩家熱血奮戰與多樣化休閒玩法攻略。

在誅仙大世界中，強敵蠢蠢欲動，極具挑戰性的世界事件將定時開啟，吸引眾多玩家集結出征。玩家可攜手其他隊友，共同挑戰兇悍無比的「飛廉法相」，展開百人同屏的熱血共鬥，玩家只要參與擊殺怪物，即可獲得「飛廉法相禮包」，獲取稀有的強化資源與成長材料，無論是競技戰力或冒險探索，都能助玩家更快登上強者之路。

人氣啦啦隊隊員-李雅英、南珉貞分別化身《誅仙世界》「天衡盟」與「逍遙宗」的陣營應援大使，營運團隊同步公開兩人拍攝的完整形象宣傳片與趣味拍攝訪談花絮，帶領玩家更深入了解她們的誅仙之旅。李雅英分享拍攝時手持寶劍上陣，展現俠氣英姿，並笑說期待觀眾看到她舞劍的模樣；而南珉貞則透露，自己在鏡頭前演出動人哭戲，挑戰感情戲讓她印象深刻，兩位陣營大使更大談自已的感情觀及對夥伴團隊的想法，同時也號召所有玩家選擇心中的信念陣營。

即日起至6月30日，玩家加入心儀陣營即可獲得專屬應援動作，加入李雅英擔任應援大使的「天衡盟」即可解鎖活力十足的「32撞」動作；支持南珉貞的「逍遙宗」則可獲得充滿魅力的「三振舞」，活動期間，玩家角色達15級，還有機會獲得陣營應援大使李雅英、南珉貞應援周邊好禮。