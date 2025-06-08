ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

3A仙俠《誅仙世界》公測！啦啦隊女神談感情觀...秀32撞、三振舞

記者楊智仁／綜合報導

由Unreal Engine 5打造的3A級仙俠MMORPG《誅仙世界》展開公測，遊戲代言人-任賢齊將帶領玩家重返充滿愛恨情仇與仙魔對決的《誅仙世界》，一同書寫全新篇章，《誅仙世界》世界BOSS及豐富PVX玩法，提供玩家熱血奮戰與多樣化休閒玩法攻略。

▲▼誅仙世界 。（圖／廠商提供）

在誅仙大世界中，強敵蠢蠢欲動，極具挑戰性的世界事件將定時開啟，吸引眾多玩家集結出征。玩家可攜手其他隊友，共同挑戰兇悍無比的「飛廉法相」，展開百人同屏的熱血共鬥，玩家只要參與擊殺怪物，即可獲得「飛廉法相禮包」，獲取稀有的強化資源與成長材料，無論是競技戰力或冒險探索，都能助玩家更快登上強者之路。

▲▼誅仙世界 。（圖／廠商提供）▲▼誅仙世界 。（圖／廠商提供）

人氣啦啦隊隊員-李雅英、南珉貞分別化身《誅仙世界》「天衡盟」與「逍遙宗」的陣營應援大使，營運團隊同步公開兩人拍攝的完整形象宣傳片與趣味拍攝訪談花絮，帶領玩家更深入了解她們的誅仙之旅。李雅英分享拍攝時手持寶劍上陣，展現俠氣英姿，並笑說期待觀眾看到她舞劍的模樣；而南珉貞則透露，自己在鏡頭前演出動人哭戲，挑戰感情戲讓她印象深刻，兩位陣營大使更大談自已的感情觀及對夥伴團隊的想法，同時也號召所有玩家選擇心中的信念陣營。

即日起至6月30日，玩家加入心儀陣營即可獲得專屬應援動作，加入李雅英擔任應援大使的「天衡盟」即可解鎖活力十足的「32撞」動作；支持南珉貞的「逍遙宗」則可獲得充滿魅力的「三振舞」，活動期間，玩家角色達15級，還有機會獲得陣營應援大使李雅英、南珉貞應援周邊好禮。

▲▼誅仙世界 。（圖／廠商提供）▲▼誅仙世界 。（圖／廠商提供）

關鍵字：誅仙世界

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女大生囚85天獲救　喊「阿公對不起我錯了」

推薦閱讀

3A仙俠《誅仙世界》公測！啦啦隊女神談感情觀...秀32撞、三振舞

極好評《光與影:33 號遠征隊》遭控歧視只雇白人　網聲援開發團隊

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌「大多負評」　網怨：別擠牙膏

金亨泰領軍新作《靈魂計畫》曝光　主打「東方幻想」跨平台遊玩

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯！全場24隻牛塞滿賽道超喜感

Switch 2加入家長監測功能　可阻止小孩用新「GameChat」視訊

遊戲界災難！EA再關知名工作室　開發兩年《黑豹》恐無法再見

《航海王》真人樂高神還原！梅利號海賊船致敬經典大戰

《巫師4》用UE5技術展現PS5影片　官方強調「不是最終遊戲畫面」

阿嬤玩也很厲害？89歲百萬YouTuber轉戰《上古卷軸IV》重製版

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《航海王》真人樂高神還原

EA再關知名工作室！

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯

新VT「鯊魚子Saba」再發新短片

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌

UNIQLO聯名《吉伊卡哇》

《楓之谷Artale》致歉加倍暫停

Switch 2加入家長監測功能

3A仙俠《誅仙世界》公測

「鬼滅、膽大黨」今夏新番超強看不完

最新新聞

3A仙俠《誅仙世界》公測

《光與影:33 號遠征隊》遭控歧視只雇白人

《魔物獵人荒野》Steam評價暴跌

金亨泰領軍新作《靈魂計畫》曝光

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯

Switch 2加入家長監測功能

EA再關知名工作室！

《航海王》真人樂高神還原

《巫師4》用UE5技術展現PS5影片

89歲阿嬤玩《上古卷軸4》重製版

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366