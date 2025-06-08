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遊戲界災難！EA再關知名工作室　開發兩年《黑豹》恐無法再見

記者黃冠瑋／綜合報導

每年遊戲開發公司都會因政策規劃面臨要裁員的問題，像是日前遊戲大廠EA就宣布裁撤400名遊戲員工。如今EA再度宣布確定關閉旗下Cliffhanger Games工作室，而該工作室開發近兩年的漫威《黑豹》改編遊戲也恐遭到取消，對於遊戲開發者而言可說是相當艱難的一年。

▼EA再度宣布確定關閉旗下Cliffhanger Games工作室。（圖／翻攝自YouTube／GamersPrey）

▲▼EA再度宣布確定關閉旗下Cliffhanger Games工作室。（圖／翻攝自YouTube／GamersPrey）

根據外媒報導，美商藝電EA先前就公告將裁撤數百名員工，並取消旗下子公司Respawn Entertainment正在開發的代號R7遊戲計劃。在當時確認裁員人數會有300至400人遭失業，其中包括Respawn公司底下100名員工。如今官方再度宣布將關閉旗下Cliffhanger Games工作室。

對此關於Cliffhanger Games工作室是在2023年成立，由前Monolith Productions副總裁Kevin Stephens領軍，原計畫打造一款與Skydance製作《漫威1943：九頭蛇的崛起》風格迥異的動作遊戲，將聚焦於現代背景，並傳出玩家可自創角色、成為新任黑豹，還會融入大量非洲武術元素。

然而隨著近日EA宣布關閉，這也意味著工作室開發近兩年的漫威《黑豹》改編遊戲恐遭取消，雖說官方並未公開具體裁員人數，但根據EA總裁Laura Miele在一封公司內部信件所述，此次影響程度低於上月近300名員工被資遣的規模。

對此總裁 Laura Miele也遺憾表示，「取消黑豹遊戲的開發是為了讓 EA 重新聚焦重點，並把創意能量集中在最有成長潛力的機會上，像是《戰地風雲》、《模擬市民》、《Skate》、《APEX英雄》等」。不過他也提到關於漫威其他改編遊戲像是《鋼鐵人》以及《星際大戰：絕地》第三部作品仍會繼續開發。

關鍵字：EA黑豹

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