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金亨泰領軍新作《靈魂計畫》曝光　主打「東方幻想」跨平台遊玩

記者黃冠瑋／綜合報導

韓國遊戲團隊Shift Up於先前公開財務報告以及未來計劃時，就有釋出關於一張遊戲推出時程圖，在當時就有看到關於新作「Project Witches」將接在《劍星》續作後推出。如今官方正式宣布此次新作IP改名為《靈魂計畫》（Project Spirits），與此同時釋出主視覺圖，並強調主打「東方幻想」的跨平台遊戲。

▼金亨泰領軍SHIFT UP新作《靈魂計畫》曝光。（圖／翻攝自SHIFT UP官網）

▲▼金亨泰領軍SHIFT UP新作《靈魂計畫》曝光。（圖／翻攝自SHIFT UP官網）

根據Shift Up公告顯示，《靈魂計畫》（Project Spirits）將接在《劍星》續作推出，預計定在2027年上市，而此次官方強調遊戲將主打「東方幻想」色彩，並同步釋出主視覺圖。從過去金亨泰所領軍的SHIFT UP，在所有開發的項目中《劍星》、《勝利女神：妮姬》都證明了該團隊的開發能力相當驚人，可見此次新作來勢洶洶。

對此官方也非常看重此事，邀請曾參與《瑪奇》、《劍靈》、以及製作《金屬之子》（METALLIC CHILD）等作品的Han Dae-Hoon擔任遊戲總監，並對外宣布將大量招募美術、企劃、敘事、PM等相關人才。對此Han Dae-Hoon表示，「Shift Up擁有尊重創意和熱情的開發環境，很榮幸能與對次文化類型遊戲充滿真誠的人才，一起製作出感動全世界玩家的遊戲」。

關鍵字：Shift Up靈魂計畫金亨泰

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