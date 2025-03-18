化身清潔達人去污漬！抒壓續作《模擬高壓清洗2》揭曉

記者黃冠瑋／綜合報導

獨立遊戲開發團隊 FuturLab 宣布，推出旗下遊戲《模擬高壓清洗》續作《模擬高壓清洗2》，官方將延續2022年獲壓倒性好評的前作精神製作新內容。對此設計總監 Dan Chequer強調，「本次玩家將前往新地點，與各種古怪顧客互動，並發掘比以往更多的神秘事件」，預計2025年內上市。

▼《模擬高壓清洗2》清洗房屋上的老舊髒汙。（圖／翻攝自YouTube／FuturLab）

《模擬高壓清洗》是一款用高壓水柱沖洗各個角落髒汙的模擬遊戲，提供玩家前所未有的抒壓快感，隨著強烈水柱悅耳的聲音響起，不僅沖洗了髒污，也沖刷了玩家現實生活中所有的壓力。遊戲自2022年推出之後受到熱烈迴響，在Steam平台獲得壓倒性好評後，也不斷推出各種主題的DLC，讓玩家可以清洗各式各樣的房屋等。

獨立遊戲開發團隊FuturLab日前宣布將會推出《模擬高壓清洗2》，這也是時隔三年的最新續作，遊戲將走出拜金漢鎮，引領玩家前往更多新地點進行清洗作業，例如海綿谷、強力瀑布和潤滑市。另外本次將首次開放玩家線上一起共享劇情模式，除了線上遊玩外，還會開放螢幕分割多人合作模式，讓玩家在螢幕中能以兩台強力清洗機合力去除污漬。

對此設計總監 Dan Chequer強調，「遊戲中玩家將能前往卡爾德拉郡（Caldera County）等多個地點，並且能與各種古怪的顧客互動，並發掘比以往更多的神秘事件。同時，玩家將會透過清潔的力量間接讓世界變得更美好」。此外，玩家遊戲中會獲得一個中央基地，成為玩家在開始清潔任務前的集合點，同時讓房主能追蹤自己的進度。對此Chequer解釋，「玩家能解鎖、清潔並擺放各種家具，並在一樓以獨特的方式進行佈置」。