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中韓崛起...《我的幸福婚約》製片人談日動畫如何面對海外競爭

記者楊智仁／綜合報導

《我的幸福婚約》 動畫第二季正在熱播中，主打奇幻和風戀愛物語，甜蜜劇情搭配異能緊張感的設定，讓該動畫在日本與海外均大受歡迎，先前製片人吉岡拓也、三原万季接受外媒訪問分享作品在海外走紅的要素，以及日本動畫面對海外市場的競爭與挑戰。

▼《我的幸福婚約》擁有不錯人氣。（圖／翻攝自netflix）▲▼我的幸福婚約。（圖／翻攝自netflix）

「劇情深度張力」是日本動畫在海外市場的成功關鍵，吉岡表示，「精彩的劇情與故事張力相當重要，這點無庸置疑。日本動畫市場近年來在海外迅速擴展，真正廣為人知的，是來自主流少年漫畫雜誌的超級人氣作品，其中大多屬於奇幻、動作類型...，我們希望在保持核心動漫粉絲忠誠度的同時，也能讓一般觀眾享受動畫作品，製作人責任不僅是服務於既有市場，更需要考慮如何擴展新的受眾群體。」

緊接著外媒詢問，近年中國、韓國動畫產業崛起，其製作能力正在快速追趕日本，對於未來發展與國際競爭有何看法，吉岡回應，「無論是動畫還是其他影視作品，文化背景與價值觀的累積對於創作至關重要，因此，有些動畫作品只能在日本這個特定的文化環境中誕生。這就是為什麼我們必須保護日本動畫獨有的表現方式與製作環境，確保創作者生活品質，並讓動畫產業保持可持續發展。」

「另一方面，隨著全球動畫市場發展，低成本海外生產環境逐漸成為一種趨勢。然而，若資本大量投入於海外，日本本土製作能力與產業將面臨衰退的風險，這可能導致優秀創作者因日本經濟成長停滯而流失至海外。過度追求短期利益，採取大量生產、快速消耗的模式並非良策。相反，我們應該致力於構建一個真正可持續發展的動畫產業，這正是當下最需要關注的議題。」

三原則分享串流平台改變了全球動畫市場，「10 年前，許多海外觀眾談到動畫時，首先想到的仍然是迪士尼、皮克斯，且大多數人認為動畫是『給孩子看的東西』，這一現象近年來有了巨大改變。隨著串流平台普及，全球觀眾能夠同步觀看日本動畫新作，再加上日本動畫已成為知名文化符號，這促使中國、韓國等地的動畫製作模式也逐漸向日本靠攏，未來，我們或許能夠看到更多來自不同國家的作品，這些作品融合當地文化與生活方式，呈現出日本動畫中未曾出現過的故事與世界觀，這將是動畫產業非常有趣的發展方向。」

關鍵字：我的幸福婚約

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