毒奶老山力挺Andy！「祝福這家人」　網讚：山神發威

記者黃冠瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，引起各大網紅在影片底下表示支持。對此《英雄聯盟》知名毒奶賽評老山針對此事，以反向毒奶方式支持Andy。

▼老山針對家寧、Andy事件做出表態。（圖／翻攝自臉書Mountain老山、Instagram眾量級CROWD）

《英雄聯盟》臺灣傳奇打野選手「Mountain」（老山 ）自2021年卸下教練身分轉任 PCS 賽評後，便持續活躍至今，除了專業分析場上局勢之外，同時老山先前在比賽中評論某隊伍佔優勢時，該隊伍就會被逆轉，因此被網友評為毒奶賽評。

近期網紅眾量級Andy被前女友一家奪走頻道一事，可說是鬧得沸沸揚揚，賽評老山於12日也跟進時事，在個人社群上傳「我是很佩服張媽媽搞的這個合約，真的是剛剛好」的貼文，他文中以毒奶方式寫道，佩服家寧一家操作讓Andy只領剛剛好薪資而已，不會領太多但也不會餓死，又多次檢討Andy「為何不找找自己問題」，並以「我怎麼贏」表示家寧一家註定會勝利，最後以「哎呀，張家人得了 MVP！」、Andy是不是「躺贏狗」作為結尾，祝福家寧一家闔家安康、大富大貴。

其實這是近期網路上出現「我爸得了 MVP」、「怎麼不找自己問題」兩種迷因：這兩者皆出自中國《英雄聯盟》實況主「小明劍魔」的一段直播言論，被網友發現創作潛力十足而製作出大量二創。因此老山也借著這迷因加上自己的毒奶功力，表態Andy不應該受到這樣的不公平待遇。對此網友們表示，「這威力超越完全詠唱的黑棺 」、「愛老山 ，最後一句話太狠了」、「有老山這祝福，我就放心了」、「科學的盡頭是玄學，謝謝老山」。