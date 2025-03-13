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Switch 2有望整合語音系統？任天堂新專利曝出玩家期待

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂先前傳出Switch 2控制器將會有滑鼠功能後，讓玩家們備受期待。官方近日提交了Switch 2另一項專利，其中暗示語音聊天將被整合到Nintendo Switch 2作業系統，以此解決Switch只能用app聊天的問題，也透露了Switch 2有望整合全新的語音通話系統。

▼任天堂釋出 Switch 2 影片。（圖／翻攝自任天堂）

▲Switch 2官方宣傳影片。（圖／翻攝Nintendo HK官方頻道）

根據外媒報導，任天堂上個月底在美國發布了全新專利，提出了在遊戲中實現近距離聊天的系統。目前Switch雖然已經支援語音通話，但主要是通過手機上的 Nintendo Switch Online App來與好友同步連線，而非直接使用主機內的通話系統。

因此如果此功能有望推出，不僅表明任天堂Switch 2將整合語音聊天系統，而且第一方遊戲也可能支援近距離聊天，將會大大改善多人遊戲體驗，像是下一款《馬力歐賽車》或是《Splatoon》，玩家將能透過連線即時對話。

雖說目前Switch 2是否有此功能還未被官方正式確認，但事實上在Switch 2的右側搖桿中，有新增一顆神秘的「C」按鍵且功能尚未揭曉，就有消息人士透露該按鍵為「Campus」的新功能，可支援多人語音聊天、螢幕分享等功能，最多可以讓 12 名 Nintendo Switch Online 用戶同時交流。當然更多確切細節還是要等到4月2日的「Nintendo Direct: Switch 2 特別節目」再來揭曉。

關鍵字：任天堂Switch 2

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