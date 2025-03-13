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初陣對抗賽HLE秀實力選劫+血鬼　歐洲生死戰覺醒爆冷擊敗TES

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》 First Stand 初陣對抗賽 3 月 12 日迎來第三天賽程，CFO 交手韓國大魔王，HLE 系列賽展現強大實力，第二局甚至選出了劫 + 血鬼，儘管 CFO 努力對抗，最終仍不敵 HLE 的強勢進攻，吞下這次初陣對抗賽第一敗。

▲▼LOL。（圖／翻攝自lolesports）

說到初陣對抗賽，國際賽無懼選角 ( 全局 BP ) 成為矚目焦點，而 HLE 系列賽先馳得點後，第二場對上 CFO 單人線拿出劫 + 血鬼組合讓大家眼睛為之一亮，遊戲當中 Zeus 仍是最閃耀的選手，儘管 CFO 前期有做塔殺，但 11 分鐘蟲團被血鬼拿到 2 顆頭後漸漸招架不住，遊戲才 20 分鐘 Zeus 個人領先就來到 2.5k，後續團戰傷害爆表，也率領 HLE 直落二擊敗 CFO 取得小組第二勝。

▲▼LOL。（圖／翻攝自lolesports）▲▼LOL。（圖／翻攝自lolesports）

下半場 KC 對陣 TES 系列賽也相當重要，0-2 瀕臨淘汰邊緣的 KC 終於甦醒，首局短短 4 分鐘雙方下半部大打出手，Yike 先把對方打野推到牆上，搭配塔莉雅抬兩個，這波前期河道 4 換 0 幫助 KC 打出氣勢，儘管中間經濟一度被 TES 追平，不過關鍵龍團 KC 先抓到 Creme 位置將其秒殺，隨後憑藉人數差主宰團戰，系列賽先取得 1-0。

▲▼LOL。（圖／翻攝自lolesports）

第二局兩邊經濟同樣咬得很緊，不過 KC 伊澤發育非常好，27 分鐘 TES 選擇直接開巴龍，369 位置先被抓掉了很多狀態，Kanavi 打野遭控制一套秒殺，KC 順勢接手巴龍，緊接著殘局團伊澤 & 犽凝完成收割，這波打完比賽再無懸念，最終歐洲代表 KC 掃開陰霾直落二擊敗 TES，也保住晉級的最後一絲希望。

▲▼LOL。（圖／翻攝自lolesports）

關鍵字：英雄聯盟

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