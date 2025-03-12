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千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜、《原神》唯一例外擠進前20

記者楊智仁／綜合報導

HIKE 公司先前公佈 2024 年度兩項重要調查結果「行動遊戲市場課金相關用戶調查」以及「家用遊戲市場的遊玩情況與遊玩環境用戶調查」，本文將重點介紹後者，解析日本家用遊戲市場的最新趨勢。

▲▼FF7。（圖／翻攝自Steam）

本次調查針對 1000 名過去一年內在家用主機或 PC 上購買或透過訂閱服務獲取至少一款遊戲的日本玩家，將其分為輕度玩家、中度玩家、核心玩家，根據調查 Switch 仍為最受歡迎平台（休閒玩家 41.2%、中度玩家 32.7%、核心玩家 23.6%），雖然 PlayStation 5 普及率提高，但大部分玩家仍然偏好 PlayStation 4，顯示 PS4 仍具有相當的市場影響力。此外 PC 遊戲使用率逐年上升，反映出日本 PC 遊戲市場的快速成長。

所有玩家群體中，最受歡迎的遊戲類型為「RPG、動作遊戲」涵蓋 3A 大作，包括許多價格較親民的獨立遊戲，「喜愛的類型」為最常見購買理由、「喜愛世界觀 / 故事」影響力提升、「遊戲系統與角色設定」成為玩家選購時的重要考量因素。此外，調查顯示「獨特性」並不是玩家選擇遊戲的關鍵要素，玩法設計與體驗更為重要。

調查中排行榜名列前茅的幾乎都是日本 IP，像《FINAL FANTASY》、《薩爾達傳說》、《超級瑪利歐》等等，唯一例外是第 20 名的原神，緊接著歐美《要塞英雄》則是排在 21 名，以下為更詳細的遊戲排行榜：

【前 20 名排行榜】

1. 《FINAL FANTASY》（最終幻想）系列
2. 《薩爾達傳說》
3. 《超級瑪利歐》
4. 《勇者鬥惡龍》
5. 《寶可夢》
6. 《斯普拉遁》
7. 《艾爾登法環》
8. 《人中之龍》
9. 《桃太郎》
10. 《動物森友會》
11. 《女神異聞錄》
12. 《惡靈古堡》
13. 《魔物獵人》
14. 《快打旋風》
15. 《聖獸之王》
16. 《機戰傭兵》
17. 《實況野球》
18. 《風來的希煉》
19. 《尼爾》
20. 《原神》

關鍵字：遊戲

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