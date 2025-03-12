ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《沉默之丘f》新情報即將揭曉　台灣泥巴娛樂擔任開發

記者黃冠瑋／綜合報導

KONAMI宣布旗下恐怖遊戲《沉默之丘》系列新作《沉默之丘f》將會推出，這也是繼去年《沉默之丘2重製版》獲好評後的作品。同時官方會舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目，期間將會公開本作的最新資訊，預計台灣時間3月14日早上6點開始，消息一出迅速引發全球玩家高度關注。

▼2022年釋出該遊戲的預告片，其中呈現繽紛又詭異的畫面。（圖／翻攝自YouTube／KonamiAsia）

▲▼2022年官方釋出該遊戲的宣傳預告片，其中呈現繽紛又詭異的畫面。（圖／翻攝自YouTube／KonamiAsia）

根據官方公開《沉默之丘f》消息，本次會以1960年代的日本為背景舞台，將會呈現唯美但驚悚的世界，並且這次編劇會交由，擅長超自然恐怖題材的日本知名創作者龍騎士07擔任、kera負責生物與角色設計、台灣團隊泥巴娛樂（NeoBards Entertainment）參與開發。值得一提的是，過去該團隊有參與過《惡靈古堡2 重製版》、《惡靈古堡3 重製版》、《惡靈古堡 反抗》等作品的開發，並獲得廣大好評，因此對於玩家而言該團隊技術與經驗是值得信任。

其實早在2022年官方就有釋出該遊戲的宣傳預告片，在影片中可以看到日本昭和時代下的濃濃懷舊感，以及繽紛又詭異的角色風格，讓許多玩家期待遊戲何時會推出，但自從發布後的兩年半，官方就再也沒有公開關於該遊戲的消息，不免讓玩家有點失望。如今官方11日終於宣布將會舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目，將會公開《沉默之丘f》最新消息，時間定在台灣時間3月14日早上6點開始。

另外，如果《沉默之丘f》確定正式上市，那麼該遊戲將成為自2012年以來該系列的首款新作，也是本系列二十多年來第一款由台灣團隊開發的遊戲。

▼官方11日宣布舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目。（圖／翻攝自twitter／@silenthill_jp）

▲▼2022年官方釋出該遊戲的宣傳預告片，其中呈現繽紛又詭異的畫面。（圖／翻攝自YouTube／KonamiAsia）

關鍵字：沉默之丘KONAMI恐怖遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【黏人狗狗】米克斯翻山越嶺只為跟姐姐貼貼睡午覺

推薦閱讀

《魔物獵人》銷量佳卡普空盼連8年營收新高　製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化　網看畫風認不出：這誰

《JUMP：群星集結》宣布將暫時停止服務：專心解決現有問題

《沉默之丘f》新情報即將揭曉　台灣泥巴娛樂擔任開發

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜、《原神》唯一例外擠進前20

暴雪嘉年華確定回歸！2026重返榮耀、突破極限

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨　化身反叛英雄對抗暴君

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急告侵權　外媒諷「不愧是複製人」

CFO奪初陣對抗賽首勝！峻嘉納夾爆全場、選手狀態火燙擊破歐洲KC

始祖級實況主鳥屎結婚！IG放閃秒歪樓：結婚好貴　整排藍勾獻祝福

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

始祖級實況主鳥屎結婚！

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

台北寶可夢中心「應援系列」將開搶

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

台灣漫畫家登日本Young Jump殿堂

傳聞曝Switch 2遊戲價格上漲

微軟Xbox重大轉型!

《柯南》新劇場版「沉睡小五郎」座椅

最新新聞

《魔物獵人》銷量佳製作人談成功關鍵

蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化

《JUMP：群星集結》暫時停止服務

《沉默之丘f》新情報即將揭曉

千名玩家曝最愛遊戲日本IP霸榜

暴雪嘉年華確定回歸！

橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨

索尼「AI亞蘿伊」影片外流急下架

CFO奪初陣對抗賽首勝、峻嘉納夾爆全場

始祖級實況主鳥屎結婚！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366