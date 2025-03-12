《沉默之丘f》新情報即將揭曉　台灣泥巴娛樂擔任開發

記者黃冠瑋／綜合報導

KONAMI宣布旗下恐怖遊戲《沉默之丘》系列新作《沉默之丘f》將會推出，這也是繼去年《沉默之丘2重製版》獲好評後的作品。同時官方會舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目，期間將會公開本作的最新資訊，預計台灣時間3月14日早上6點開始，消息一出迅速引發全球玩家高度關注。

▼2022年釋出該遊戲的預告片，其中呈現繽紛又詭異的畫面。（圖／翻攝自YouTube／KonamiAsia）

根據官方公開《沉默之丘f》消息，本次會以1960年代的日本為背景舞台，將會呈現唯美但驚悚的世界，並且這次編劇會交由，擅長超自然恐怖題材的日本知名創作者龍騎士07擔任、kera負責生物與角色設計、台灣團隊泥巴娛樂（NeoBards Entertainment）參與開發。值得一提的是，過去該團隊有參與過《惡靈古堡2 重製版》、《惡靈古堡3 重製版》、《惡靈古堡 反抗》等作品的開發，並獲得廣大好評，因此對於玩家而言該團隊技術與經驗是值得信任。

其實早在2022年官方就有釋出該遊戲的宣傳預告片，在影片中可以看到日本昭和時代下的濃濃懷舊感，以及繽紛又詭異的角色風格，讓許多玩家期待遊戲何時會推出，但自從發布後的兩年半，官方就再也沒有公開關於該遊戲的消息，不免讓玩家有點失望。如今官方11日終於宣布將會舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目，將會公開《沉默之丘f》最新消息，時間定在台灣時間3月14日早上6點開始。

另外，如果《沉默之丘f》確定正式上市，那麼該遊戲將成為自2012年以來該系列的首款新作，也是本系列二十多年來第一款由台灣團隊開發的遊戲。

▼官方11日宣布舉辦「SILENT HILL Transmission」直播節目。（圖／翻攝自twitter／@silenthill_jp）