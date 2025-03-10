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開發者認第7季太簡單！《暗黑破壞神4》難度將大幅上升

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神 IV 》目前進行到了第7賽季「巫語賽季」，是繼DLC「憎恨之軀」資料片推出之後的第二個賽季。日前官方舉辦篝火直播，其中開發人員回顧近期賽季進展，談到「跟前幾季相比，太過簡單」，因此後續第8賽季將會提升難度，預計3月11日展開測試，正式推出則是4月26日。

▼《暗黑破壞神 IV 》第七賽季「巫語賽季」。 （圖／翻攝自twitter／@Diablo）

▲▼ 官方宣布「謊言之王 彼列」即將回歸。（圖／翻攝自twitter／@Diablo）

根據《暗黑破壞神4》篝火直播中，開發人員首先提到關於職業平衡問題，將會在第8賽季做初步調整，不會選在賽季中才平衡，因此玩家無須擔心。另外，開發者發現玩家們「消化遊戲部分內容」速度太快，僅需平均9小時就達到了60級（最高上限），而且幾乎沒有什麼困難。對此，他們認為是因為任務給的經驗太多，以及裝備掉落率太高，導致升級速度過於迅速，所以決定將調整後續第8賽季難度。

在第8賽季中，官方將會採取降低玩家升級速度，以此大大提升遊戲的挑戰性，但同時官方也不希望太過破壞玩家遊玩體驗。對此，設計總監Colin Finer表示，「為了避免初期內容被消耗太快，會增加升級到25級所需要的時間，並降低在60級以前傳奇物品掉落率，希望讓玩家能更妥善規劃物品資源，以此增加破完遊戲時的感動」。

▼ 官方宣布「謊言之王 彼列」即將回歸。（圖／翻攝自youtube／Diablo）

▲▼ 官方宣布「謊言之王 彼列」即將回歸。（圖／翻攝自twitter／@Diablo）

另外，由於目前「巫語賽季」已有超過一半的玩家，花不到前賽季一半的時間，就已經達到遊戲最高難度。因此官方決定加入新的終局BOSS，其中「謊言之王 彼列」將會回歸，並且每個難度也會感到明顯得提升。官方預計3月11日先行展開PC版伺服器測試，第8賽季則是暫定4月26日推出。

關鍵字：暗黑破壞神巫語賽季彼列

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