矚目新番《WITCH WATCH魔女守護者》3月先行特映　天團獻唱主題曲

記者楊智仁／綜合報導

由回歸線娛樂代理，JUMP熱門連載作品《WITCH WATCH 魔女守護者》改編動畫將在4月6日起重磅登場，並邀請到日本天團「YOASOBI」為動畫量身打造專屬OP。這部由日本漫畫家篠原健太創作的魔法喜劇大作，故事講述「魔女」妮可以及「鬼之後裔」守仁一連串異想天開、超爆笑同居生活，3月起大規模在台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地舉辦全球「先行特映會」，第一站從台北起跑，3月18日於台北京站威秀影城登場，讓喜愛《WITCH WATCH 魔女守護者》粉絲可以搶先看3集，並加碼聲優與導演獨家精采訪談影片。

《WITCH WATCH 魔女守護者》2021年起在《週刊少年Jump》連載人氣居高不下，曾榮獲2022年「下一部人氣漫畫大賞」紙本漫畫類別第2名，早有許多粉絲引頸期盼改編動畫。動畫由原作老師「篠原健太」全程親自監修，力邀日本天團YOASOBI獻唱主題曲〈Watch me!〉，可愛曲風瞬間抓住粉絲耳朵，片段曝光後掀起粉絲熱烈討論，YOASOBI團員Ayase更表示，「一直是篠原健太老師作品的粉絲，能夠參與這次主題曲製作，是件非常榮幸的事。」

《WITCH WATCH 魔女守護者》故事敘述擁有鬼之力的高中生乙木守仁，成為正在進行魔女修行的兒時玩伴妮可的使魔，雖然是一起長大的青梅竹馬，守仁卻因「一年內災難將降臨在妮可身上」的預言揭示，背負使命守護妮可，只是妮可的魔法引起各種無法預測的麻煩，後續又有夥伴加入他們的同居生活……前途多災多難又充滿不可思議的日子即將開始。

漫畫連載4年以來，《WITCH WATCH 魔女守護者》累積不少系列粉絲，原作者篠原健太曾是《銀魂》作者空知英秋的助手，後續更一手操刀製作《SKET DANCE》、《彼方的阿斯特拉》，兩部代表作改編成動畫之後都大獲好評。這次《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫，不僅獲篠原健太親自全程監修，為了呈現妮可的天真可愛，還有守仁的堅毅固執，聲優陣容方面特別精挑細選，妮可、守仁分別由新生代傑出聲優「川口莉奈」、「鈴木崚汰」擔任。

動畫製作公司則由擅長製作美少女角色的「Bibury Animation Studios」負責，該公司曾製作過《五等分的新娘》和《超超超超超喜歡你的100個女朋友》。主要製作團隊更匯聚了豐富經歷的頂尖人才，導演為博史池畠，角色設計由飯塚晴子、系列企劃由赤尾凸、音樂則由橋本由香利操刀，成員充滿製作可愛作品的經歷。《WITCH WATCH 魔女守護者》將於2025年4月6日起可愛播映，連續雙季度播出。