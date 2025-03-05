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女實況主直播一半「胸口停一隻蟑螂」！嚇到放聲尖叫：X小啦

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

記者柯振中／綜合報導

實況主在直播的過程中，偶爾會發生意外。遊戲實況主「桃桃子」近日在Twitch平台上直播，購買晚餐回到座位後，卻突然發現胸口有蟑螂，嚇得她花容失色、當場放聲尖叫，可怕的影片在網路上轉傳，掀起一陣議論。

桃桃子稍早在Twitch平台上直播，拿了晚餐以後回到房間，先拿了餐點向觀眾炫耀「看起來超多的」。怎料炫耀的過程中，桃桃子突然發現胸口有蟑螂，嚇得花容失色，當場向後跳去，並且放聲尖叫，過程中還不斷拍打蟑螂。

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

蟑螂被拍落以後，桃桃子仍舊驚魂未定，四處檢查蟑螂的蹤跡。最終實在沒有找到蟑螂，桃桃子只能一邊苦笑，一邊抱怨「X小啦」。

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

後來桃桃子被提醒，地上的白色巧拼，疑似有斷裂的蟑螂腳。桃桃子半信半疑俯身觀察，沒想到又被嚇到尖叫，並且向觀眾告知「是蟑螂腳」，還疑惑地詢問「媽呀，你怎麼看得到」。

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

對此，不少觀眾則留言調侃，「承包我近期的快樂」、「不能只有我看到李孟純（桃桃子本名）被嚇到」、「救命…蟑螂胸針」、「毫無違和感，重看一次才發現。」桃桃子本人也對此無奈直言，「我不乾淨了。」

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

▲▼實況主拿晚餐回到座位上，發現胸口有蟑螂，嚇得放聲尖叫。（圖／翻攝Twitch／桃桃子もも）

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關鍵字：實況主蟑螂桃桃子

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