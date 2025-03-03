《進擊的巨人》電影票房破億！艾連親簽「我到家了」特典逼哭粉絲

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》在台灣票房突破 1 億 1 千萬新台幣，吸引了近 45 萬觀影人次，成績十分亮眼，也是目前 2025 年票房最高的電影。而粉絲引頸期盼的 4DX、MX4D 版本也於 2 月 27 日起在台灣和香港同步熱烈上映中，帶來更震撼的沉浸式觀影體驗。

為回饋影迷的支持， 4D 版本上映首周推出由導演林祐一郎親自繪製「導演繪製明信片」作為特典，吸引粉絲踴躍進場收藏。而第二周起，動畫代理商木棉花加碼推出全球獨家特典——導演「林祐一郎」與主角艾連的聲優「梶裕貴」的「複製簽名板」，兩人特別寫上中文，讓粉絲們能直接感受親自傳遞的心意。其中「林祐一郎」導演的簽名版寫下「感受地鳴的末日震撼吧!!」，艾連聲優「梶裕貴」則親筆留下「我到家了」四個字，讓許多不捨艾連結局的鐵粉直接淚崩。兩款限定複製簽名板將隨機發送，勢必掀起影迷間的收藏熱潮。

除了 4DX、MX4D 版本的上映之外，3 月 9 日也將特別推出調查兵團感謝場，並贈送限量特典。此次特典以調查兵團「獻出心臟」的精神為概念，精選賺人熱淚的劇照製作「調查兵團紀念摺疊卡」，讓粉絲向這部神作做最後一波告別。