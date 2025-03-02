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睽違26年《靈異教師神眉》新動畫7月放送　招牌聲優續為神眉獻聲

記者楊智仁／綜合報導

由真倉翔原作、岡野剛所繪《靈異教師神眉》（日語：地獄先生ぬ～べ～）是以日本妖怪故事為基礎、現代小學為背景少年漫畫，共發行 31 冊單行本銷量超過 2,900 萬冊，1993 - 1999 年連載於集英社《週刊少年Jump》，如今官方也確定重製版動畫將於今年 7 月份正式開播。

《靈異教師神眉》故事描述這世上有著肉眼看不見的黑暗一族存在，時不時呲牙裂嘴展開襲擊，但是有一位保護大家不受它們侵擾的正義使者存在。童守小學 5 年 3 班導師鵺野鳴介，擁有能讓一切回歸虛無「鬼手」，被小孩子暱稱為「神眉」的他，是全日本唯一能與惡靈、妖怪戰鬥的靈能力教師。為了保護寶貝學生們，平時少根筋的他，能夠發揮出超乎想像戰鬥力。

《靈異教師神眉》是不少粉絲童年回憶，朝日電視台推出同名電視動畫共 49 集，並發行 3 集劇場版動畫與 3 集OVA，台灣先後由三立都會台和華視播出。日前官方確定《靈異教師神眉》將於 2025 年 7 月開播，主角「鵺野鳴介」五年三班導師將持續由舊版動畫聲優「置鮎龍太郎」配音，其他主要角色聲優、人物設定、預告同步公開，除了玉藻京介繼續由「森川智之」聲演外，聲優們幾乎全數更換，以下為配音名單。

立野 広 ：白石涼子

細川美樹：黒沢ともよ

稲葉郷子：洲崎綾

栗田まこと：古城門志帆

木村克也：岩崎諒太

高橋律子：遠藤綾

ゆきめ ：加隈亜衣

關鍵字：靈異教師神眉

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