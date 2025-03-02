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《鬼滅之刃》遊戲續作8月推出　操控9柱斬惡鬼現三篇章內容

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 火之神血風譚》是由 CyberConnect2 開發、Aniplex 發行的動作遊戲，改編自日本漫畫家吾峠呼世晴創作超人氣作品《鬼滅之刃》，遊戲累計出貨超過 400 萬套，如今官方宣布《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》將於 2025 年 8 月 1 日發售推出。

▼《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》。（圖／翻攝自アニプレックス チャンネル） ▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃 火之神血風譚》於 2021 年推出，本作除了收錄能讓玩家化身為竈門炭治郎，重溫對抗惡鬼故事的單人遊玩模式外，還有能自由選擇 2 名動畫「鬼滅之刃」登場角色進行戰鬥的 VS 模式，透過簡單的操作享受充滿爽快感的遊玩，目標是成為最強的獵鬼人。隨著昨日《鬼滅》官方宣布大量消息，《鬼滅之刃 火之神血風譚 2》（PS5 / PS4 / Nintendo Switch / Xbox Series X|S / Xbox One / Steam）將於 2025 年 8 月 1 日發售。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

對戰模式中，「鬼殺隊」最強九柱作為可操作角色全員登場，玩家可以自由選擇角色進行戰鬥。單人劇情模式「火之神血風譚」再次體驗炭治郎旅程，完整收錄動畫《鬼滅之刃》的「遊郭篇」、「刀匠村篇」與「柱訓練篇」，此消息是在「劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》隊士集結會」特別節目中公布，飾演「炭治郎」花江夏樹節目內搶先試玩遊戲的單人模式開頭部分，接下來的 AnimeJapan 2025 也開放現場試玩。

關鍵字：鬼滅之刃

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