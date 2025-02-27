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《聯盟戰棋》「底層之戰」開打　羅傑、NL鹿死誰手

記者黃冠瑋／綜合報導

《聯盟戰棋》官方2月25日以《奧術2》皮爾托福、佐恩為發想舉辦實況主大對決「底層之戰」，其中找來「羅傑」（小呆瓜）和「NL」（NLXD）來場底層大師較量，看誰能在賽季結束前突破底層，登上菁英之巔。特別的是網友發現活動宣傳照竟與動畫《棋靈王》視覺圖類似，受到許多玩家討論。

▼《聯盟戰棋》「底層之戰」於26日晚上8點正式開打 。（圖／翻攝自Facebook／TFT：聯盟戰棋）

▲▼《聯盟戰棋》「底層之戰」於26日晚上8點正式開打 。（圖／翻攝自Facebook／TFT：聯盟戰棋）

《聯盟戰棋》是一款由Riot Games開發並發行的自走棋類電子遊戲。以《英雄聯盟》角色為基礎，玩家將會透過回合制與7位對手比拼，每次賽季都將會迎來不同角色，本次賽季為S13追尋奧術，其中包含了許多《奧術》電影中的角色。

2月25日《聯盟戰棋》官方以《奧術2》皮爾托福、佐恩為發想舉辦實況主大對決，定名為「底層之戰」，並找來同樣是XD娛樂的「羅傑」（小呆瓜）和「NL」（NLXD）彼此較量，雙方將會在有限時間內，看誰能在最後結算時，贏過對方分數。比賽已在26日晚上8點正式開始，將持續到3月13日晚上9點為止。此外，官方還請來菁英實況主「綠茶」擔任教練，指導他們如何從中獲勝。截至目前為止，「羅傑」分數為大師38分，「NL」則是大師108分，敬請期待他們後續的結果。

另外值得注意的是，在賽事官方公開資訊中，有網友發現活動宣傳照裡的「羅傑」、「NL」和「綠茶」位置竟與知名圍棋動畫《棋靈王》視覺圖一模一樣，就被網友們笑稱三人分別為「近藤傑」、「塔矢熊」以及「佐茶」，為這次賽事增添不少趣味。

關鍵字：聯盟戰棋羅傑NL綠茶

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