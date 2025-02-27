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《梅露可物語》紀念App推出　超越10年回憶網哭：必須支持

記者楊智仁／綜合報導

《梅露可物語 -癒術士與鈴之旋律-》是由日本樂元素（Happy Elements）於 2014 年所推出的手機遊戲，結合橫向塔防與角色扮演元素，由玩家扮演「癒術士」召喚傭兵擊破（治癒）一波波魔寵的作品。儘管作品已宣布結束營運，不過收錄滿滿回憶的 《梅露可物語 - 癒術士與心之旋律》目前正式在手機雙平台推出。

▼《梅露可物語 - 癒術士與心之旋律》。（圖／翻攝自推特）▲▼梅露可。（圖／翻攝自推特）

《梅露可物語 -癒術士與鈴之旋律-》於 2014 年推出，經歷 2018 年重大更新後，副標題改為《癒術士與鐘之音色》（癒術士と鐘の音色）並開始釋出第二部主線劇情，遊戲背景設定在一個有「癒術士」能夠治癒怪物的奇幻世界，玩家將跟隨一名癒術士見習生少年的冒險旅程，展開治癒與探索的故事。

▲▼梅露可。（圖／翻攝自推特）

然而這款營運超過 10 年的手遊也迎來結束的一天，遊戲將在今天 2 月 27 日正式停止運營。不過同一時間官方推出紀念應用程式《梅露可物語 - 癒術士與心之旋律》，收錄過去主線故事可欣賞遊戲內使用過的插圖與 CG，未來預計在 Steam 推出 PC 版，這讓粉絲們感動表示，「有作品能紀念真的佛心，再見了梅露可物語」、「很圓滿的結束，還給你主線版收藏」、「必須支持這是回憶的青春時光！」

關鍵字：梅露可物語

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