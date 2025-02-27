安室透新聲優首次亮相《柯南》劇場版　官方承諾不更換過去聲音

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》第 28 部劇場版「獨眼的殘像」（暫譯，名探偵コナン 隻眼の残像）預計 2025 年 4 月 18 日上映，最新預告片日前正式公開，人氣角色安室透也隨之登場，由於安室透聲優在今年 1 月進行更換，因此這次劇場版表現成為另類矚目焦點。

▼《名偵探柯南》第28部劇場版「獨眼的殘像」。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

由於原聲優古谷徹出軌風波，動畫版《名偵探柯南》安室透聲優已在 1 月更換為草尾毅，這次劇場版將延續此變更，不過官方表示，過去電視動畫與電影作品不會進行聲音更換，古谷徹所演繹安室透仍會保留，「我們的製作團隊與大家擁有相同心情，未來將更加努力，創作能夠陪伴粉絲的作品。對於長年擔任安室透聲優的古谷徹先生，我們衷心感謝您付出，同時誠摯歡迎即將接任的草尾毅先生。」

草尾毅發表感言，承諾將全力詮釋安室透，「非常榮幸能夠擔任 安室透 一角。我希望能讓這部作品被更多人喜愛，並且讓更多人感受到它的深度與魅力。」而日本網友們對於官方公告也表示，「不會更換過去作品的聲音，這讓我感到欣慰」、「雖然內心有很多複雜的情緒，但很感謝官方考慮到粉絲的心情。」