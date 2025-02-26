《魔獸世界：地心之戰》大改版小心幽坑　看見「不一樣的哥布林」

記者蘇晟彥／台北報導

《魔獸世界：地心之戰》首波重大更新「小心幽坑」在27日即將上線，製作團隊在玩家探索哥布林之都前，也與台灣媒體分享開發幕後，製作團隊表示，哥布林在遊戲中因為「時間就是金錢」讓玩家認為這是一個特愛錢的種族，但其實他們還有不同面向的種族特色，希望透過本次的更新內容更了解「不一樣的哥布林」。

▼「小心幽坑」版本更新將在27日登場。（圖／暴雪提供）



在這次的版本更新中，將會深入哥布林的首都–幽坑城，並遭遇四大哥布林集團污水企業、熱砂企業、黑水集團，以及風險投資公司。此外，玩家將會遇到神秘的第五個集團，揭開深藏在地底的哥布林文化。

對此，遊戲副總監 Morgan Day（左）與遊戲副設計師 Katrina Yepiz 接受台灣媒體聯訪，其中提到在過去故事都聚焦在部落、聯盟衝突，這次卻比較縮小，聚焦在一個種族（甚至是部落種族上），Morgan Day 表示，以往大家想到哥布林就會想到金錢、貪婪，但其實他們還有很多不同面向的文化，這次在小心幽坑中，他們的文化背景將會扮演非常重要的一環。Katrina Yepiz 也補充，哥布林有一個很大的第一印象就是「混亂」，這次資料片也想將這個感覺呈現給玩家，請大家拭目以待。

為了要呈現混亂的感覺，在這次的新副本「解放幽坑城」中，有一個Boss 「史提克‧邦江克」就是垃圾桶管理員，玩家必須要在巨大的垃圾球上面引爆來攻略他，希望給玩家帶來這樣有趣的挑戰。

為了更貼近哥布林的文化，這次將會開放新的移動方式 「D.R.I.V.E.系統」而且僅限在幽坑城駕駛，其實可以想像這是一個新的飛龍騎術，將會在聲望提升後逐步解鎖，而玩家還能獲得自訂載具「斷頸者 G-99」，透過NPC來改裝車子的顏色、外觀，團隊也會逐步調整可以進行「客製化」的方式。團隊希望，玩家可以盡情地使用 「D.R.I.V.E.系統」來探索幽坑城，盡情享受這種城市喧鬧的感受。

此外，就如同近期的更新一樣，在版本更新初期不開放飛行座騎，團隊也表示是希望玩家能夠「好好認識」幽坑城。