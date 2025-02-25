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《魔物獵人 荒野》媒體評分解禁開紅盤　一致盛讚：新手超友善

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔物獵人：荒野》經過漫長等待，將在28日連假之際正式上線，而 25 日 Metacritic 媒體評分也解禁，PC、PS5及XBOX平均89分，其中最多間實測的PS5平台高達90分，大多數更以「比以往更順暢遊戲體驗」、「極度新手友善」為感想，無疑成為今年年初的重磅級巨作。

▼ Metacritic 媒體評分解禁高達89分，許多媒體都給出「新手友善」作為試測後心得。

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《魔物獵人：荒野》將在28日上市，不少獵人摩拳擦掌、甚至寫好假條就等著上市當天直接狩獵，而 25日 Metacritic 媒體評分解禁，128間媒體給出評分，在PC、XBOX及PS5分別拿下88、89和90分，其中PS5平台是最多媒體測試的平台，分數更高達90分。

對此，不少媒體都給出「遊戲比任何一代都更順暢」、「對新手獵人很友善」、「多出非常多出色、震撼的魔物」，也有媒體給出「這代像是真正進化，保留所有特色，卻將操作、系統簡化到非常友善」等等，甚至不少媒體認定「這一定會是2025年最出色的作品」。

但也有不少媒體認為，「遊戲為了吸引新獵人，讓遊戲簡單到過頭」，認為在終局內容的挑戰太過於草率，整體來說非常順暢，但沒有讓人驚豔的內容，此外，部分媒體也語帶保留期盼，「之後DLC推出、新版本可以讓遊戲難度再困難一點」

關鍵字：ps5

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