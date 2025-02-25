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憂心XBOX走入歷史　執行長上火線解釋「不再追求獨佔」

記者蘇晟彥／綜合報導

XBOX、索尼在2022年開打次世代主機大戰後，隨著時間過去，雙方對於「獨佔遊戲」一事開始有不同看法`。近日微軟遊戲執行長 Phil Spencer 在接受採訪時強調，現在已經不再瘋狂追求「獨佔」這件事，希望所有玩家能從所有平台上玩到XBOX遊戲，針對在發表會上出現索尼LOGO，他也不諱言說，「我們希望對所有玩家保持透明開放，在哪個平台上就會直接說，但說真的，XBOX仍然是最佳的遊玩平台，」

▼有些粉絲擔心「微軟會成會下一個SEGA」，但Phil Spencer 在接受採訪時坦白目前的發展重心「不再追求獨佔」。

▲▼Microsoft,微軟,Xbox,Xbox Series S。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

Phil Spencer 在節目中指出，在發表會上有很多粉絲「首度」看到索尼的LOGO出現，憂心微軟是否會成為下一個SEGA，但他強調，當XBOX的遊戲在PS商店販售時，索尼都會抽取30%來阻止第三方遊戲登陸XBOX，之前會憂心這個抽成費用變成阻礙，但現在XBOX認為應該更關注在收取剩下的 70 %後，工作室可以做什麼，他承認，「我們當然想賺錢，而且在自己的平台上賺更多，但無論大家使用哪個平台，有些用戶就只是喜歡在那個平台玩遊戲，所以將遊戲登陸平台平台，不管是索尼、NS，就可以讓更多人遊玩到遊戲。」

因此，索尼、NS的LOGO出現在直播中，僅僅意味著這個遊戲將在這些平台出現，此舉的用意是想為玩家「透明」，不會隱瞞或是佯裝只有使用XBOX才能遊玩到這個遊戲。但他也補充，「XBOX仍然是遊玩我們自家遊戲的最佳選擇，畢竟有些事情沒辦法在對手的平台上密集測試。」

關鍵字：微軟XBOX

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